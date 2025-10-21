Copa Sudamericana: Conmebol confirma que U de Chile es el semifinalista más “millonario”

En caso de que la U de Chile gane la Copa Sudamericana, se embolsará otros 6,5 millones de dólares

Este jueves 23 de octubre, a las 19:00 horas, en el Estadio Nacional de Ñuñoa, la U de Chile enfrentará a Lanús por la semifinal de la Copa Sudamericana, y un par de días antes la Conmebol reveló que el equipo chileno es el que ha ganado más dinero durante el torneo continental.

El cuadro universitario laico, que busca acceder nuevamente a una final en la Copa Sudamericana, tras obtener el título en 2011, ha visto crecer su patrimonio en la medida en que ha ido avanzando de ronda.

De hecho, de acuerdo con lo informado por la Conmebol, la U de Chile lidera el ránking económico por sobre el propio Lanús, Atlético Mineiro e Independiente del Valle.

El monto que suma la U de Chile en la Copa Sudamericana

Según informó la Conmebol, a la fecha, el equipo universitario suma 6,59 millones de dólares, gracias a su participación en la fase de grupos de la Copa Sudamericana ante Botafogo, Estudiantes y Carabobo, así como las clasificaciones frente a Guaraní, Independiente y Alianza Lima.

En caso de que la U de Chile acceda a la final, sumará al menos US$ 2 millones, que se llevará el subcampeón, mientras que si levanta la Copa Sudamericana, recibirá 6,5 millones de dólares adicionales, con lo que llegaría a poco más de 13 millones de dólares.

Tras el cuadro azul se ubica Independiente del Valle, que suma US$ 6,260 millones, mientras que más atrás Atlético Mineiro, con 3,730 millones de dólares, y cierra Lanús, con US$ 3,345 millones.