La Roja Femenina inicia su camino en la Liga de Naciones: horario y dónde ver en vivo por TV y online

Chile busca clasificar nuevamente a un Mundial Femenino a través de este torneo, donde se concretará el esperado regreso de Tiane Endler.

Este viernes La Roja Femenina comienza su camino en la Liga de las Naciones, cuyo certamen es clave ya que entrega boletos para el próximo Mundial, el cual se disputará el 2027 en Brasil.

Lo anterior, debido a que la Copa América ya no será la vía para clasificar a la cita planetaria como lo era anteriormente.

Ahora, en este nuevo proceso clasificatorio, cada selección jugará ocho partidos, cuatro de visita y cuatro de local. Tras ello, los dos primeros puestos accederán directamente a la cita planetaria, mientras que los equipos que terminen 3º y 4º disputarán el repechaje mundialista.

Cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo a La Roja Femenina en la Liga de las Naciones

Chile iniciará su camino visitando a Venezuela este viernes 24 de octubre a las 18:00 horas en el Estadio Metropolitano de Lara, en un duelo válido por la fecha 1 de la Liga de las Naciones.

Este encuentro contará con transmisión por TV abierta a través de la señal de Chilevisión, mientras que por streaming podrás seguir toda la acción por medio de sus plataformas digitales, tales como Chilevisión.cl, la app MiCHV o el canal de YouTube de la estación televisiva.

Posterior a este duelo, Chile jugará de local en el Estadio El Teniente ante Bolivia, en un compromiso pactado para el martes 28 de octubre a las 18:00 horas.