Copa Libertadores Femenina: Colo Colo perdió en semifinales ante Deportivo Cali por penales

El sacar a Ryan Torrero para hacer ingresar a la tercera arquera del Cacique para enfrentar la tanda desde los 12 pasos no tuvo éxito para Tatiele Silveira y sus dirigidas.

Colo Colo cayó por penales ante Deportivo Cali en semifinales de la Copa Libertadores Femenina, por lo que buscará el tercer lugar en el torneo frente al perdedor del duelo entre Corinthians y Ferroviária.

Las albas y las colombianas no lograron abrir el marcador durante los 90 minutos, por lo que debieron definir el paso a la final a través de los lanzamientos penales, en los que las cafeteras se impusieron por 5 a 4.

Durante el primer tiempo, ambos equipos no lograron crear ocasiones claras de gol y las defensas se impusieron a las esporádicas llegadas del rival.

Sin embargo, en el segundo lapso Deportivo Cali tomó el control de las acciones y se generó varias oportunidades para anotar, pero el gran desempeño de la arquera Ryann Torrero impidió la apertura del marcador.

De esta forma, Colo Colo y Deportivo Cali terminaron la primera semifinal de la Copa Libertadores Femenina sin goles y debieron definir desde los 12 pasos.

Colo Colo cayó por penales en la Copa Libertadores

Antes de comenzar la ronda de los penales, la entrenadora de las albas, la brasileña Tatiele Silveira, decidió cambiar a la arquera Torrero e hizo ingresar a Bernardita Hernández para esa instancia.

El Cacique inició la serie y marcó los dos primeros lanzamientos, pero en el tercero, Valencia falló su lanzamiento. Las jugadoras colombianas, en tanto, no se equivocaron y marcaron los cinco tantos, con lo que se impusieron y aseguraron su paso a la final, que se jugará el fin de semana.

Por su parte, Colo Colo jugará por el tercer lugar de la Copa Libertadores Femenina frente al perdedor del duelo entre los equipos brasileños Corinthians y Ferroviária.

El duelo se disputará el sábado 18, a partir de las 16:00 horas, en el Estadio Florencio Sola, en Buenos Aires.