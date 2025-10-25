Hetty van de Wouw logra récord mundial en el kilómetro contrarreloj femenino

Hetty van de Wouw ya ganó dos oros en Santiago: velocidad individual y por equipos, representando a Países Bajos, la delegación más destacada del Mundial.

Este sábado, el Mundial de Ciclismo de Pista Santiago 2025 registró su primer récord mundial con la neerlandesa Hetty van de Wouw superó la marca global en el kilómetro contrarreloj femenino, destacando en el Velódromo de Peñalolén con un tiempo impresionante de 1:03.652.

En una jornada impresionante durante la fase de clasificación, la alemana Lea Friedrich fue la primera en romper el récord mundial superando la marca que Van de Wouw había logrado a comienzos de año en Heusden-Zolder.

Sin embargo, la neerlandesa, en su turno, volvió a bajar la barrera histórica, dejándola 0,8 segundos por delante de la alemana, asegurándose el primer lugar en el ránking individual y posicionándose en la cima de las clasificaciones.

La tarde del sábado promete un nuevo duelo entre ambas velocistas, programado para las 17:30 horas en el Velódromo de Peñalolén, que ha demostrado ser una pista ideal para alcanzar altas velocidades gracias a los rendimientos vistos en esta sesión.

Hetty van de Wouw ya había conquistado dos medallas de oro en Santiago, al quedarse con los títulos de velocidad individual y velocidad por equipos representando a Países Bajos, la delegación más destacada de esta edición del Mundial.

El Mundial de Ciclismo de Pista Santiago 2025 continuará hasta este domingo, cuando se definan las 22 disciplinas que han hecho de esta semana un momento histórico para el ciclismo mundial. El público ha podido disfrutar de un espectáculo de élite sin precedentes.