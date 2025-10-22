Mundial de Ciclismo de Pista 2025: los representantes del Team Chile y los campeones olímpicos que van por la gloria en Santiago

Este miércoles comienza el Mundial de Ciclismo Pista Chile 2025, el cual contará con la presencia de grandes estrellas y se podrá ver en vivo a través de TVN.

Tras el Mundial Sub 20, Chile se consolida como organizador de grandes eventos deportivos, ya que a partir de este miércoles recibe por primera vez el Mundial de Ciclismo de Pista 2025, donde los mejores ciclistas del planeta se congregarán en el Velódromo de Peñalolén, incluyendo a los representantes del Team Chile.

La cita planetaria se llevará a cabo desde este miércoles 22 de octubre hasta el domingo 26 de octubre, cuya acción se podrá ver en vivo en TV abierta a través de la señal de TVN y online por medio de TVN.cl.

Los deportistas del Team Chile que competirán en el Mundial de Ciclismo de Pista

El certamen recibirán un total de 39 países y 359 deportistas, el cual será una gran vitrina internacional para los representantes nacionales.

Equipo masculino de medio fondo:

Jacob Decar

Diego Rojas

Martín Mancilla

Cristian Arriagada

Josafat Cárdenas

Raimundo Carvajal (Reserva)

Equipo masculino de velocidad:

Camilo Palacios

Roberto Castillo

Nicolás Vergara

El Equipo femenino de medio fondo:

Marlen Rojas

Scarlet Cortés

Aranza Villalón

Javiera Garrido

Maite Ibarra

Paula Villalón (Reserva)

Equipo femenino de velocidad:

Paola Muñoz

Paula Molina

Daniela Colilef

Los campeones mundiales y olímpicos que buscarán brillar en el Mundial de Ciclismo de Pista en Chile

Con respecto a las grandes estrellas que se harán presentes en el Mundial de Ciclismo de Pista 2025 en Chile, se encuentran Conor Leahy y Oliver Bleddyn, quienes ganaron la medalla de oro por equipos en los últimos Juegos Olímpicos de París 2024 representando a Australia.

Sumado a ello, aquella delegación tendrá en sus filas a las olímpicas Sophie Edwards, Alexandra Manly y Maeve Plouffe (séptimas en París 2024) junto a Claudia Marcks y Alyssa Polites. También destaca la presencia de Leigh Hoffman, quien fue campeón mundial por equipos en 2022 y bronce en la misma modalidad en París 2024.

Por otro lado se encuentra el neerlandés Harrie Lavreysen, que figura como el máximo ganador en la historia de mundiales de pista y pentacampeón olímpico. Otros campeones internacionales que se harán presentes son Campbell Stewart (Nueva Zelanda), Taky Marie-Divine Kouamé (Francia), Amalie Dideriksen (Dinamarca), Kevin Quintero (Colombia) y Matthew Richardson (Gran Bretaña).