Alejandro Tabilo se desploma y Cristian Garin acaricia el top 100: así van los tenistas chilenos en el ranking ATP

En la recta final del calendario ATP, Tabilo retrocedió en el ranking, mientras que Garin logró escalar tras una gran participación en Brasil.

Este lunes se concretó una nueva actualización del ranking ATP, donde los tenistas chilenos tuvieron varios varios movimientos en el escalafón, como por ejemplo, Alejandro Tabilo, quien sufrió un duro descenso.

Si bien sigue siendo la primera raqueta nacional, Tabilo bajó siete posiciones y se ubicó en el casillero 82°, luego de que se despidiera en primera ronda del ATP 500 de Viena tras caer ante Alexander Bublik.

Por otro lado, Cristian Garin ascendió dos puestos y ve el top 100 cada vez más cerca. Tras su participación en el Challenger de Costa do Sauipe de Brasil, donde alcanzó las semifinales, el Tanque se instaló en el lugar 105°.

Nicolás Jarry, en tanto, escaló al casillero 113°, aunque ya confirmó que no volverá a jugar en la presente temporada producto de una lesión en uno de sus codos. Tomás Barrios también subió un lugar y se situó 117°.

Uno que hizo historia fue la promesa de 16 años, Benjamín Pérez, quien se metió por primera vez al ranking ATP tras llegar a los cuartos de final del M15 de Santiago. Debido a los dos puntos que ganó hace un par de semanas, ahora figura como 1.660 del mundo.

Así quedaron los tenistas chilenos en el ranking ATP

82° Alejandro Tabilo 746 (-7)

105° Cristian Garin 614 (+2)

113° Nicolás Jarry 551 (+1)

117° Tomás Barrios 537 (+1)

279° Matías Soto 196 (0)

806° Daniel Núñez 31 (+3)

883° Benjamín Torrealba 23 (+11)

940° Nicolás Villalón 19 (+6)

972° Diego Fernández 17 (+3)

Movimientos en el top 10

En cuanto al top 10 del ranking mundial, el español Carlos Alcaraz sigue liderando, mientras que Jannik Sinner y Zverev completan el podio.

Más abajo se registraron diversos movimientos: De Miñaur desplazó a Ben Shelton del 6° lugar y Casper Ruud y Felix Auger-Aliassime subieron dos puestos y se instalaron en el este sitio de honor.