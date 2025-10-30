Chupete Suazo revela las razones de su quiebre con Sampaoli y su adiós de la Roja

Junto con ello, dejó ver la diferencia entre Sampaoli y Marcelo Bielsa, aseverando que “estoy muy agradecido de Bielsa por cómo se portó conmigo”.

Humberto Chupete Suazo se despidió del fútbol el pasado viernes con la camiseta de San Luis de Quillota, tras un importante paso por Monterrey de México, Colo Colo y Audax Italiano, además de la Roja.

Tras su adiós, salieron a la luz diversos aspectos de su carrera, poniendo especial énfasis en su trayectoria vistiendo la camiseta de la Selección Chilena, la que llegó a su término con la llegada de Jorge Sampaoli.

Uno de los primeros en comentar esta situación fue Jean Beausejour, quien apuntó que Chupete Suazo dejó la Roja de forma discreta y sin mayores problemas.

Sin embargo, faltaba conocer la propia versión del ahora ex delantero nacional, quien la compartió en TNT Sports.

“El otro día escuché a Jean por lo de Sampaoli. Yo mandé la carta, no me gustó la forma por un viaje a España, viajé muchas horas, jugué de un día para otro y tuve una lesión en la espalda. Tomé la decisión de quedarme en Monterrey“, explicó Chupete, dejando ver que su decisión de la Roja apuntaba a cuestiones deportivas y personales.

Junto con ello, dejó ver la diferencia entre Sampaoli y Marcelo Bielsa, aseverando que “estoy muy agradecido de Marcelo Bielsa por cómo se portó conmigo. Jugué los 18 partidos de Clasificatorias. Me llevó lesionado al Mundial. Él me dijo que me iba a llevar igual. Yo valoro eso”.