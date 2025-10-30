Con varias novedades: la formación de la U de Chile vs Lanús para ir en busca de la final de Copa Sudamericana

Gustavo Álvarez ya tiene todo listo para enfrentar a Lanús en las semifinales de la Copa Sudamericana.

La U de Chile enfrenta a Lanús este jueves en lo que será su partido más importante del año, donde buscará meterse en la final de la Copa Sudamericana 2025, en la cual ya se encuentra instalado el Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli.

A dos meses del escándalo que ocurrió en Avellaneda, los Azules vuelven a Argentina para jugar sin su público producto de la sanción que les impuso Conmebol.

Pese a ello, la U se ilusiona con lograr la “Gran Conquista”, y en este contexto, tendrán que suplir la sensible baja de Lucas Assadi, quien sufrió una lesión musculotendinosa de isquiotibiales en el Clásico Universitario que se jugó el pasado domingo.

La formación de la U de Chile ante Lanús para ir en busca de la final de la Copa Sudamericana

Considerando lo anterior, el DT de Universidad de Chile, Gustavo Álvarez, incluirá a Lucas Di Yorio en la formación para que tome el lugar de Assadi.

Otra modificación que tendrá el cuadro azul tiene que ver con la salida de Matías Sepúlveda para el ingreso de Felipe Salomoni. Lo anterior, debido a que Tucu aún no se recupera al 100% tras lesionarse en el duelo de ida.

De esta forma, la U de Chile presentará una formación con Gabriel Castellón en el arco; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia en defensa; Maximiliano Guerrero, Israel Poblete, Charles Aránguiz, Felipe Salomoni en el mediocampo; Javier Altamirano, Nicolás Guerra y Lucas Di Yorio en delantera.

Por su parte, el técnico de Lanús, Mauricio Pellegrino, no haría cambios con respecto al partido de ida y presentará una alineación con: Nahuel Losada en el arco; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich en defensa; Agustín Medina, Agustín Cardozo en la contención; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera, más adelantados; Rodrigo Castillo en la ofensiva.