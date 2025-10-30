El jugoso premio que embolsará la U de Chile si avanza a la final de la Copa Sudamericana

Tras el empate 2-2 en la ida, la U de Chile buscará su paso a la gran final del certamen, y junto con ello, embolsar una importante suma de dinero.

Este jueves la U de Chile se mide ante Lanús por la revancha de las semifinales de la Copa Sudamericana 2025, buscando su paso a la gran final que tendrá lugar en Asunción, donde espera el Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli.

La exitosa campaña internacional de la Universidad de Chile no solo tiene que ver con lo deportivo, ya que esto también se traduce en una importante recaudación económica producto de los millonarios premios que reparte Conmebol.

Según informó el ente rector del fútbol sudamericano, los Azules aseguraron 800 mil dólares por clasificar a semifinales, lo cual se suma a los US$2.6 millones que ya había acumulado en las fases previas de la Copa Sudamericana y los US$3.9 millones que ganaron por disputar los grupos de la Libertadores.

Considerando lo anterior, hasta ahora acumulan un monto total de 6.5 millones de dólares, siendo el club que más dinero ha ganado antes de llegar a esta ronda.

El millonario premio que ganaría la U de Chile si avanza a la final de la Copa Sudamericana

No obstante, los dirigidos por Gustavo Álvarez no se conforman y si hoy vencen a Lanús en Buenos Aires y se meten en la final de Copa Sudamericana, asegurarán un premio de 2 millones de dólares.

Ahora, si la U de Chile logra la hazaña y se consagra campeón del torneo por segunda vez en su historia, recibirá un monto de US$6.5 millones.

Horario y dónde ver el crucial partido de La U

La U visitará a Lanús este jueves 30 de octubre a las 19:00 horas en el Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez, cuyo encuentro se podrá ver en vivo por TV a través de ESPN y DSports, mientras que por streaming estará disponible en Disney+ y DGO.