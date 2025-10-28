Lanús vs U de Chile por la vuelta de Copa Sudamericana: a qué hora y dónde ver en vivo la semifinal por TV y streaming

La Universidad de Chile buscará instalarse en la final de la Copa Sudamericana tras empatar 2-2 en el duelo de ida.

La U de Chile se prepara para su partido más importante del año, cuando este jueves enfrente a Lanús por la revancha de la semifinal de la Copa Sudamericana 2025.

Tras caer en el Clásico Universitario ante la UC, los dirigidos por Gustavo Álvarez ponen toda su atención en el plano internacional, con la ilusión de lograr su segundo título continental y emular lo hecho en 2011.

Por su parte, Lanús llega a esta instancia con plena confianza y un invicto de nueve partidos. De hecho, en el campeonato local marcha en el tercer puesto con 26 puntos, a solo una unidad de los líderes del Grupo B.

Tras el empate 2-2 en la ida, Conmebol designó al venezolano Alexis Herrera como el árbitro principal de la revancha que se jugará en Buenos Aires. A dicho juez lo acompañarán sus compatriotas Lubin Torrealba, Alberto Ponte y Alejandro Velásquez. En el VAR, el encargado será Ángel Arteaga.

Cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo la semifinal de Copa Sudamericana entre Lanús y U de Chile

El duelo de vuelta entre Lanús y U de Chile por las semifinales de Copa Sudamericana se disputará este jueves 30 de octubre a las 19:00 horas en el Estadio Ciudad de Lanús – Néstor Díaz Pérez, en Buenos Aires.

Este encuentro se podrá ver en vivo por TV a través de ESPN y DSports, mientras que por streaming estará disponible en Disney+ y DGO.

Quien resulte como ganador de esta llave, enfrentará en la final del certamen al vencedor de la serie entre Independiente del Valle (Ecuador) y Atlético Mineiro (Brasil), que igualaron 1-1 en la ida.



