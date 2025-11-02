Alejandro Tabilo gana un partido de infarto y chocará contra Novak Djokovic en ATP de Atenas: 2-0 lidera el historial

Luego de tres derrotas consecutivas, Alejandro Tabilo (82°) le entregó una gran noticia al tenis chileno al superar la primera ronda del ATP 250 de Atenas, cuyo torneo marcará el cierre de la temporada del chileno.
La primera raqueta nacional se instaló el octavos de final tras derrotar al australiano Adam Walton (83°) por 7-6 (7), 6-7 (6) y 7-5 en tres horas y seis minutos de partido.
De esta forma, Jano logró sacar adelante un encuentro bastante complicado, cuya victoria le permite posicionarse en el lugar 87° del ranking en vivo, ya que durante esta semana defiende 50 puntos ATP.
Un viejo conocido asoma en el ATP de Atenas: Alejandro Tabilo nuevamente se verá las caras con Novak Djokovic
Ahora, por los octavos de final del ATP de Atenas, Alejandro Tabilo tendrá el lindo desafío de enfrentar nuevamente al serbio Novak Djokovic (5°), quien seguramente no estará muy contento de medirse ante el chileno.
Lo anterior, debido a que Jano lidera el historial por 2-0, luego de que se haya llevado la victoria en el Masters de Roma 2024 y en Montecarlo 2025, siendo ambas por sets corridos.
A diferencia de dichos encuentros donde ambos jugaron en arcilla, esta vez se medirán en pista rápida.
¿Cuándo y dónde ver este crucial partido? los octavos de final se jugarán entre el martes y miércoles en horario por confirmar, los cuales los podrás ver a través de la plataforma de Disney+.