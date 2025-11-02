Los Piratas hacen historia: Coquimbo Unido se corona campeón por primera vez y el fútbol chileno se rinde ante una sólida campaña

Los Piratas alcanzaron los 14 triunfos consecutivos, venciendo a La Calera por 2-0 para alzar su primer título en sus 67 años de historia.

Tras largos 67 años de espera, esta tarde Coquimbo Unido se coronó campeón de la Primera División por primera vez en su historia al vencer a Unión La Calera por 2-0.

El Estadio Francisco Sánchez Rumoroso fue el escenario perfecto para albergar una verdadera fiesta, donde la hinchada de los Piratas acudió en masa y brindaron una entrada excepcional al equipo de la mano de papeles picados, fuegos artificiales y bengalas.

Con este gran marco de público, el delantero panameño Cecilio Waterman se encargó de liberar la tensión al minuto 20, cuando aprovechó un centro de Cornejo para atacar el primer palo y mandar el balón al fondo del arco. El desahogo y la algarabía fue total: Coquimbo Unido se ponía 1-0 y la primera estrella estaba más cerca que nunca.

🏴‍☠️🟡🔥 ¡CECILIO Y EL ESTALLIDO EN EL PUERTO!



Waterman se desmarcó de manera brillante para mandarla directo al fondo de la red, abriendo la cuenta temprano en este #MatchdayDomingo. ¡EL BARBÓN SE PRUEBA LA CORONA!



— TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) November 2, 2025

El partido continuó apretado, y en este contexto, el defensa calerano Cristopher Díaz golpeó a Martín Mundaca, situación por la cual el árbitro fue llamado al VAR. Tras más de cinco minutos de revisión, el juez sancionó con tarjeta roja, equilibrando la balanza aún más a favor de los Aurinegros.

El segundo tiempo, Coquimbo manejó de buena forma las acciones, llegando en varias ocasiones al arco rival, el cual nuevamente fue batido. Esta vez fue Benjamín Chandía, quien agarró mal parada a la defensa de Unión La Calera, enganchando hacia dentro para soltar un zapatazo que dejó sin opciones al portero Jorge Peña.

🏴‍☠️🟡🔥 ¡Benjamín y el título del Pirata!



Chandía marcó el 2-0 y Coquimbo Unido es el campeón de la #LigaDePrimera 2025, en este #MatchdayDomingo. ¡EL BARBÓN HACE HISTORIA!



— TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) November 2, 2025

De esta forma, se desató la locura en el Francisco Sánchez Rumoroso, donde Coquimbo Unido conquistó su primer título en la Liga de Primera llegando a los 65 puntos, sacándole 17 unidades de diferencia a su más cercano perseguidor, la Universidad Católica, que cayó ante O’Higgins por 2-0, perdiendo su invicto en el Claro Arena.

Ahora van por los récords: los increíbles números de Coquimbo Unido

Por lejos, Coquimbo Unido ha sido el mejor equipo del año en el fútbol chileno. ¿Su registro? 20 victorias, cinco empates y solo una derrota.

El equipo de Esteban González destacó por su juego táctico y solidez defensiva, donde Diego Sánchez cumplió un rol fundamental. Los números así lo reflejan, solo le han convertido 12 goles en contra y es el equipo con más vallas invictas en el torneo: 16.

Ahora, los Piratas apuntan a los récords. Son 14 triunfos consecutivos y están cada vez más cerca del histórico registro de la U de Chile del 1963-64, que alcanzó 16 victorias al hilo, siendo el único equipo en lograrlo.

Además, teniendo en cuenta los puntos que podrían obtener en esta campaña, los Aurinegros podrían coronarse como los mejores campeones de la historia.