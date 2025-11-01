Ortiz saca la calculadora: la compleja lucha de Colo Colo por clasificar a Copa Sudamericana y cómo puede sentenciar el futuro del DT

Los resultados de sus rivales directos no han ayudado a Colo Colo, que ve como la opción de clasificar a una copa internacional sigue alejándose. En este marco, los albos sacan cuentas sobre lo que necesitan para alcanzar el ansiado 7° puesto.

Colo Colo salta a la cancha este sábado para enfrentar a Ñublense por la fecha 26 de la Liga de Primera, donde necesita sí o sí sumar los tres puntos para seguir en carrera por su gran objetivo: clasificar a la Copa Sudamericana 2026.

Para este año en el marco del centenario del club, el Cacique realizó millonarias contrataciones para competir en todos los frentes. Sin embargo, la apuesta no resultó como se esperaba, quedando fuera en fase de grupos de Libertadores, Copa Chile, y sin chances de competir por el título del Campeonato Nacional.

En este complejo contexto, a los albos solamente les queda ir por el premio de consuelo: clasificar a una copa internacional, cuyo objetivo también condiciona el futuro del entrenador Fernando Ortiz.

Una compleja misión: lo que necesita Colo Colo para clasificar a Copa Sudamericana 2026

Para lograr el objetivo, Colo Colo debe terminar entre los siete primeros de la Liga de Primera del fútbol chileno. Actualmente se ubica en la posición 8° con 35 puntos, que ha obtenido al registrar nueve victorias, ocho empates y ocho derrotas.

A cinco fechas del cierre (15 puntos por disputar), el cuadro popular se encuentra a siete unidades de Palestino, que cierra la zona de clasificación a copas internacionales.

La lucha por meterse en Sudamericana se complicó aún más para Colo Colo este viernes, luego de que uno de sus rivales directos (Cobresal) se impusiera por 2-1 sobre Audax Italiano, escapándose a nueve puntos e incluso metiéndose en la lucha por el Chile 3 para disputar la próxima Copa Libertadores.

Considerando lo anterior, el Cacique ya no tiene margen de error y debe conseguir casi la totalidad de los 15 puntos que quedan en disputa y que sus rivales directos no se sigan escapando.

¿Cuáles son los próximos partidos de Colo Colo en la Liga de Primera? El primero de ellos es contra Ñublense este sábado a las 18:00 horas en Chillán. Posteriormente, los albos se medirán ante Unión Española (visita), Unión La Calera (local), Cobresal (visita) y Audax Italiano (local).

Los últimos dos duelos serán clave, debido a que son rivales directos para el Cacique en su objetivo, el cual marcará el futuro de Fernando Ortiz como DT de Colo Colo, ya que si no logra clasificar a Copa Sudamericana tendrá que marcharse a fin de año, ya que así lo establece una de las cláusulas de su contrato.

Así está la tabla de posiciones de la Liga de Primera del fútbol chileno 2025