Jugador de Copiapó detenido e histórico de U de Concepción con ojo morado: el escándalo que dejó la definición del título en Primera B

Un bochornoso final tuvo el partido entre Deportes Copiapó y Universidad de Concepción, donde el club nortino y uno de sus futbolistas arriesgan las penas del infierno.

En escándalo terminó el duelo entre Deportes Copiapó y U de Concepción por la fecha 30 de la Primera B. Lo que prometía ser una definición histórica, finalizó de la peor forma: un bochorno absoluto en donde un jugador resultó detenido y un funcionario constatando lesiones.

El futbolista de Copiapó, Jairo Coronel, fue detenido por Carabineros tras agredir a Ernesto Llorca, miembro del cuerpo médico del campanil que lleva más de 19 años ligado al club.

De hecho, fue tal la magnitud de los golpes que tuvo que constatar lesiones tras quedar con visibles complicaciones a raíz de la agresión.

En este marco, el periodista Nicolás Medina dio a conocer cómo quedó el profesional de la Universidad de Concepción a través de una fotografía en X, donde aparece con el ojo morado.

Pese al golpe, el Cuba está bien! Hubo mucha preocupación, fue el último en subir al avión en Copiapó. Ya con el pasar de los minutos, los propios jugadores decían que era el “verdadero Rocky” del equipo🥊



La Primera B con un final fuera de control, pero con un campeón: Universidad de Concepción

En el ámbito deportivo, la U de Concepción venció a Deportes Copiapó 3-0, sellando su retorno a la Primera División después de cinco años. Por su parte, los nortinos quedaron segundos y jugarán la liguilla por el ascenso desde las semifinales.

Lo anterior, desató la furia de los jugadores e hinchas locales, quienes desencadenaron los incidentes del cierre del partido.

Con respecto a Jairo Coronel, ahora le pueden caer las penas del infierno, ya que será el Tribunal de Disciplina de la ANFP quien se encargará de establecer las sanciones para él y para su club, producto de la conducta violenta del volante y las fallas en el control de seguridad.

De acuerdo al reglamento del ente rector del fútbol chileno, Copiapó podría enfrentar multas económicas, suspensión de la localía o partidos sin público, lo que sería muy perjudicial para el club considerando que tendrán que disputar la liguilla.