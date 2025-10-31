Secciones
Suscripción Revista D Papel Digital Newsletters
Deportes

TAS falla en contra de Santiago Morning y decreta su descenso definitivo a Segunda División

El TAS rechazó la apelación de Santiago Morning a la sanción de 9 puntos que se les impuso al inicio de temporada y perdieron la categoría.

Foto del editor Francisco Rosales
Francisco Rosales

¡Terremoto en la Primera B! Este viernes 31 de octubre se confirmó el descenso definitivo de Santiago Morning a la Segunda División Profesional.

Esto, luego de que el Tribunal de Arbitraje del Deporte (TAS) fallara en contra del Chago, que había acudido al tribunal en su intención de revertir la sanción de nueve puntos que sufrieron al inicio de esta temporada en el Ascenso.

“Se resuelve rechazar la apelación por el club Santiago Morning” y “confirma en consecuencia la decisión adoptada por la Segunda Sala del Tribunal Autónomo de Disciplina de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, de fecha 03 de febrero de 2025”, dice la resolución.

El TAS sentenció a Santiago Morning al descenso

Sumado a ello, el cuadro bohemio tendrá que pagar una multa de 2.000 francos suizos (2.342.740 pesos chilenos).

De esta manera, el TAS mantiene la sentencia en contra de Santiago Morning, cuyo club perderá la categoría, luego de que hace unos días el Tribunal de Disciplina de la ANFP lo castigara con seis unidades por la presencia de Esteban Paredes en la banca, donde entregó instrucciones sin estar autorizado para hacerlo.

Con esto, el elenco de San Bernardo queda en el fondo de la tabla de la Primera B con 20 puntos, a 10 unidades de Deportes Temuco y Unión San Felipe, que se sitúan en el penúltimo y antepenúltimo lugar.

Notas relacionadas

Gastronomía

"Micha": el mejor chef del mundo

Nacido en Lima pero formado gastronómicamente en Estados Unidos y en Osaka, Mitsuharu Tsumura, propietario y jefe de cocina del famosísimo “Maido” -que fue elegido este año como el mejor restaurante del mundo por la prestigiosa “50 best”- se especializa en la cocina nikkei, fusionando técnicas japonesas con ingredientes peruanos. Y ya cumplió ocho años mostrándonos también su arte en Chile.

Pablo Schwarzkopf
Arturo Squella:
Política

Arturo Squella: "Si hay que tomar medidas impopulares para restablecer el orden, se hará"

En la última milla de la primera vuelta, el candidato a senador y presidente del Partido Republicano habla del diseño de la candidatura presidencial de José Antonio Kast. Quiere mantener guante blanco dentro de la oposición para generar mayorías y sobre la izquierda es claro: “No le tenemos miedo al adversario político ni a las consecuencias de hacernos cargo de la crisis de seguridad”.

Claudia Guzmán
La izquierda de hoy y la mística armada: el culto de la derrota
Política

La izquierda de hoy y la mística armada: el culto de la derrota

¿De dónde nace esa glorificación de la violencia que pasa por encima de los hechos y del contexto? ¿No es acaso una señal que la nostalgia por las Brigadas Rojas conviva con la nostalgia por Mussolini, o que la desinhibición con que la derecha más extrema reivindica el Ku Klux Klan o el neonazismo, conviva con un revisionismo de la violencia en la izquierda?

Rafael Gumucio
Obra colectiva
Opinión

Obra colectiva

La colaboración extrema no se trata simplemente de “trabajar juntos” o “hacer networking”. Es una forma de pensar y actuar que desafía la lógica de la competencia tradicional. Supone construir desde la confianza, compartir conocimiento, ceder el control y entender que el éxito personal solo tiene sentido cuando impulsa también el éxito de otros.

Foto del Columnista Alejandra Mustakis Alejandra Mustakis
Para una minería con futuro
Opinión

Para una minería con futuro

Hoy damos un paso más allá, consolidando un enfoque moderno de desarrollo minero, que entiende que la colaboración público-privada no es solo una opción, sino una necesidad para acelerar el crecimiento, compartir riesgos, disminuir el impacto, sumar capacidades y generar valor para el país.

Foto del Columnista Alejandro Sanhueza Alejandro Sanhueza
Edición 14 de Revista D: la experiencia como lujo
Sociedad

Edición 14 de Revista D: la experiencia como lujo

La nueva edición de la Revista D presenta un especial de hoteles y comida, con una celebración del estilo y el buen gusto. Conversamos con Micha, el mejor chef del mundo, dueño del famosísimo restaurante limeño “Maido”. En lo político, a dos semanas de la presidencial, el presidente del Partido Republicano Arturo Squella anuncia que “Si hay que tomar medidas impopulares para restablecer el orden, se hará”. Y Rafael Gumucio escribe sobre los ecos de la violencia política de la izquierda del pasado.

Francisco Rosales