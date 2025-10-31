TAS falla en contra de Santiago Morning y decreta su descenso definitivo a Segunda División

El TAS rechazó la apelación de Santiago Morning a la sanción de 9 puntos que se les impuso al inicio de temporada y perdieron la categoría.

¡Terremoto en la Primera B! Este viernes 31 de octubre se confirmó el descenso definitivo de Santiago Morning a la Segunda División Profesional.

Esto, luego de que el Tribunal de Arbitraje del Deporte (TAS) fallara en contra del Chago, que había acudido al tribunal en su intención de revertir la sanción de nueve puntos que sufrieron al inicio de esta temporada en el Ascenso.

“Se resuelve rechazar la apelación por el club Santiago Morning” y “confirma en consecuencia la decisión adoptada por la Segunda Sala del Tribunal Autónomo de Disciplina de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, de fecha 03 de febrero de 2025”, dice la resolución.

El TAS sentenció a Santiago Morning al descenso

Sumado a ello, el cuadro bohemio tendrá que pagar una multa de 2.000 francos suizos (2.342.740 pesos chilenos).

De esta manera, el TAS mantiene la sentencia en contra de Santiago Morning, cuyo club perderá la categoría, luego de que hace unos días el Tribunal de Disciplina de la ANFP lo castigara con seis unidades por la presencia de Esteban Paredes en la banca, donde entregó instrucciones sin estar autorizado para hacerlo.

Con esto, el elenco de San Bernardo queda en el fondo de la tabla de la Primera B con 20 puntos, a 10 unidades de Deportes Temuco y Unión San Felipe, que se sitúan en el penúltimo y antepenúltimo lugar.