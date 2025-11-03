Arranca el Mundial Sub 17 con Chile buscando su mejor versión: cuándo debuta La Roja, sus rivales y dónde verla

La cita planetaria tendrá un formato inédito en esta nueva edición, que contará con un total de 48 selecciones.

A partir de este lunes 3 de noviembre inicia el Mundial Sub 17 de Qatar, que tendrá a La Roja como uno de sus participantes. Los dirigidos por Sebastián Miranda ya se encuentran en Medio Oriente a la espera de su debut en la cita planetaria que estrenará un formato inédito en esta edición, con 48 selecciones divididas en 12 grupos.

El combinado nacional es parte del Grupo K y su primer partido será el miércoles 5 de noviembre ante Francia, en un partido agendado para las 12:45 horas. En su segundo encuentro, Chile se medirá ante Uganda el sábado 8 y cerrarán su participación grupal el martes 11 de noviembre contra Canadá. Estos dos últimos duelos se encuentran programados a las 09:30 horas.

A diferencia del Mundial Sub 20 realizado en nuestro país, la versión para la Sub 17 no solo tendrá la novedad de una mayor cantidad de participantes, sino que además será la primera vez que se celebrará en una sola instalación. Se trata de la Aspire Zone, un moderno complejo deportivo ubicado en Al Rayyan, a unos nueve kilómetros del centro de Doha.

El recinto cuenta con ocho canchas, en las que se celebrarán los partidos del Mundial Sub 17 simultáneamente y con público, teniendo La Roja su debut en la cancha 7, mientras que los otros dos serán en la cancha 8.

La única excepción será la final, la cual se disputará en el Estadio Internacional Khalifa, uno de los recintos de los que fue sede de la Copa del Mundo de 2022.

Dónde ver a La Roja en el Mundial Sub-17 por TV y streaming

Los partidos de La Roja Sub 17 serán transmitidos por Chilevisión en TV abierta. El resto del Mundial será televisado por completo en DirecTV, a través de sus señales deportivas de DSports.

En streaming, serán transmitidos por DGO, la plataforma de pago del cableoperador, donde cualquier usuario puede suscribirse.