Zidane Yáñez y Antonio Riquelme, los “extranjeros” que se ilusionan con poner a Chile en lo más alto en el Mundial Sub 17

Zidane Yáñez ha deslumbrado en los Sudamericanos defendiendo a Chile, mientras que Riquelme, que pasó por la Premier League, vestirá La Roja por primera vez en un certamen oficial.

Cada vez queda menos para que comience el Mundial Sub 17 Qatar 2025, donde Chile buscará mostrar una buena imagen y llegar a instancias finales con el objetivo de que los jugadores adquieran experiencia y se puedan proyectar como el futuro de La Roja.

Dentro de los 21 futbolistas que convocó el entrenador de la categoría, Sebastián Miranda, destacan dos extranjeros, quienes militan en Estados Unidos y se ilusionan con jugar un papel importante en el certamen planetario que se desarrollará entre el 3 de noviembre y el 27 de noviembre de 2025.

Uno de ellos es Zidane Yáñez, un jugador que nació en el país norteamericano y el año pasado deslumbró con su participación en el Sudamericano Sub 15, donde resultó goleador del torneo con cinco goles. Dicha actuación le valió seguir siendo nominado por la selección y a inicios de este año también destacó en el Sudamericano Sub 17, anotando un gol y contribuyendo al buen juego de La Roja.

Zidane Yáñez y Antonio Riquelme, los “extranjeros” que se ilusionan con comandar a Chile en el Mundial Sub 17

Tiene raíces chilenas y puertorriqueñas por parte de su padre y madre, respectivamente, situación por la cual es elegible por tres selecciones considerando que nació en EEUU. Sin embargo, ha dejado claro su intención de representar a Chile en un futuro, mientras intenta afianzarse en el primer equipo del New York City de la MLS.

Además de Zidane Yáñez, el otro “extranjero” con el que cuenta Chile para el Mundial Sub 17 es el mediocampista ofensivo Antonio Riquelme, quien pertenece al Real Salt Lake City de la MLS.

El volante nació en San Diego, California, pero tanto su madre como su padre son chilenos. De hecho, hace algún tiempo detalló quiénes son sus referentes nacionales: “Me gusta dar pases y meter goles, como tipo Valdivia. Él es uno de mis referentes. También me gustaba Matías Fernández”, dijo a AS Chile.

A diferencia de Yáñez, Riquelme no jugó el Sudamericano a inicios de este año, ya que su primer acercamiento con la Selección Chilena fue recién en julio de 2025 cuando recibió la citación para el trofeo de L’Alcudia, donde dejó buenas sensaciones.

En el largo camino del “10” para llegar a La Roja y disputar el torneo planetario también destaca su estadía en el Crystal Palace de la Premier League.

“El Real Salt Lake tiene conexión con el club. Me mandaron allá a hacer una prueba y entrené dos semanas. Me impresionó mucho todas las instalaciones que tenían y el nivel. Todos eran súper técnicos con el balón. El estilo de juego era muy rápido”, sostuvo sobre su breve paso por el club en octubre de 2024.

El grupo de Chile y cuándo juega en el Mundial Sub 17

Francia vs Chile : 5 de noviembre a las 12:45 horas.

: 5 de noviembre a las 12:45 horas. Uganda vs Chile : 8 de noviembre a las 09:30 horas.

: 8 de noviembre a las 09:30 horas. Chile vs Canadá: 11 de noviembre a las 09:30 horas.

Los encuentros válidos por el Grupo K del Mundial Sub 17 contarán con transmisión en TV abierta a través de la señal de Chilevisión y todas sus plataformas digitales.