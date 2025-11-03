Lo que se viene para los campeones del fútbol chileno: el futuro para Coquimbo Unido y Universidad de Concepción

El fútbol chileno vivió un fin de semana histórico, luego de que Coquimbo Unido y Universidad de Concepción se proclamaran campeones de la Liga de Primera y el Ascenso, respectivamente. Con esos resultados, ambos equipos ahora se preparan para lo que serán sus próximas temporadas, que tendrán nuevos desafíos para los dos cuadros.

El Campanil aseguró su cupo para disputar el próximo año la Liga de Primera, en lo que será su regreso a la máxima división de honor del balompié nacional desde 2021 luego de caer ante Colo Colo en la recordada Promoción de la temporada 2020.

Sin embargo, la UdeC no deja de mirar de reojo la Liguilla de Promoción, donde Deportes Concepción aún podría ascender, lo que devolvería el derbi penquista a Primera División. La última vez que se vieron las caras en la máxima división de honor del fútbol nacional fue en el Torneo de Apertura 2008, donde el León de Collao derrotó 2-0 al cuadro estudiantil.

Coquimbo, por su parte, al lograr el primer título en su historia consiguió también meterse a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, una competencia que solo había disputado en la edición de 1992 donde ganó un partido, empató otro y perdió seis.

Por el mismo motivo, ahora los piratas recibirán 3 millones de dólares por su participación en el torneo internacional, además de recibir un millón de la divisa norteamericana por parte de Conmebol por ser campeón del torneo nacional. La ANFP, en tanto, le otorgó 600 mil dólares por quedarse con el título.

Así, los caminos de Universidad de Concepción y Coquimbo Unido se cruzarán el próximo año, en la Liga de Primera. Será específicamente en la primera fecha del torneo, cuando ambos clubes disputen el tradicional partido de dicha jornada que enfrenta al campeón de la máxima división de nuestro fútbol ante su símil del torneo de ascenso.