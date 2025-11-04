“Nunca le había ganado”: Djokovic le corta el invicto a Alejandro Tabilo y lo elimina del ATP de Atenas

Djokovic manifestó su alegría al derrotar al chileno, quien a pesar de ello, sigue siendo uno de los 11 jugadores que tienen récord positivo contra el serbio.

Alejandro Tabilo (89°) no pudo con Novak Djokovic (5°) esta vez y cayó en los octavos de final del ATP 250 de Atenas.

El tenista nacional no pudo emular lo hecho ante el serbio en Roma 2024 y Montecarlo 2025, donde le ganó en sets corridos, y esta tarde sucumbió por 7-6 (3) y 6-1 en una hora y 41 minutos de partido.

El primer tiempo fue bastante tenso y parejo, donde ninguno pudo quebrar el servicio del rival, lo cual obligó a extender la definición a un tiebreak. Allí, Djokovic logró un mini break rápidamente para luego manejar la ventaja adecuadamente y llevarse la primera manga por 7-3.

En el segundo parcial, Tabilo comenzó de gran manera teniendo una oportunidad de quiebre en el inicio. Sin embargo, no lo pudo aprovechar, y con el correr de los minutos cada vez mostró menos oposición, lo cual el europeo no desaprovechó y selló su victoria por 6-1 al lograr dos break sobre el chileno.

De esta forma, Novak Djokovic consigue su primera victoria frente a Alejandro Tabilo, aunque Jano continúa liderando el historial por 2-1 y sigue siendo uno de los 11 jugadores (activos y retirados) que tienen récord positivo contra el ganador de 24 Grand Slam.

Tras ganar el encuentro, el serbio expresó que “estoy muy contento por sobrevivir esta noche. Jugué ante Tabilo, que nunca le había ganado. Habíamos jugado dos veces sobre polvo de ladrillo, el año pasado y este, y me había ganado ambas. Así que estaba más atento y estresado que en otros partidos. Intenté alimentarme de la energía del público y usarla a mi favor. Quiero agradecerles”.