Constructora llevará a ministro Poduje a tribunales por demolición de casas en El Olivar

San Sebastián aseguró que cuenta con informes del IDIEM de la Universidad de Chile, que fueron solicitados por el propio Minvu, los que descartaron riesgos estructurales.

La Constructora San Sebastián informó que recurrirá a la Justicia para defender la legalidad de sus contratos, acusando que la decisión del ministro Iván Poduje de demoler más de 50 viviendas en El Olivar, en Viña del Mar, “carecen de respaldo técnico”.

La postura del titular de Vivienda apunta a que las construcciones cuentan con paneles no certificados como sismorresistentes y deficientes para enfrentar el fuego, además de no poder garantizar rigidez estructural.

Ante esto, San Sebastián aseguró a radio Biobío que cuenta con informes del IDIEM de la Universidad de Chile, que fueron solicitados por el propio Minvu, los que descartaron riesgos estructurales y que las observaciones pueden ser corregidas con medidas técnicas.

En esta línea, apuntan a la responsabilidad del Servicio de Vivienda y Urbanismo (SERVIU), ya que su proyecto fue revisado, aprobado y certificado por el estamento, por lo que no se pueden atribuir estas eventuales fallas a la constructora, ya que ejecutaron lo solicitado y no pueden hacerse cargo del diseño de la iniciativa de reconstrucción.

Frente a este escenario, el Gobierno Regional se reunió con representantes de vecinos de El Olivar para explicarles el recurso de amparo que se presentó ante la Corte Suprema para evitar la demolición.

El gobernador Rodrigo Mundaca puntualizó que esta posibilidad de que las viviendas apuntadas pueden ser reforzadas, sin ser demolidas.

A esto se suman las acciones de la bancada PPD-Independientes, que pidió que se indague la eventual existencia de informes realizados a posterior para fundamentar la destrucción de las viviendas en El Olivar.