VIDEO – Conmoción en el fútbol europeo: entrenador muere tras sufrir infarto en pleno partido y jugadores se enteran en la cancha

El entrenador bosnio Mladen Zizovic falleció a los 44 años, cuya noticia golpeó a los jugadores que seguían disputando el partido válido por la Primera División del fútbol serbio.

Una gran tragedia ocurrió en el fútbol europeo en las últimas horas, la cual tiene que ver con el entrenador Mladen Zizovic, quien murió tras sufrir un infarto en medio de un partido que estaba jugando su equipo, Radnicki 1923, contra Mladost, en el marco de la fecha 14 de la Primera División de Serbia.

Fue en el minuto 22 del duelo cuando el DT se desplomó al borde del campo de juego. Tras varios intentos fallidos por reanimarlo, se procedió al traslado de urgencia del entrenador a un hospital cercano, donde finalmente se confirmó su fallecimiento.

Pese a las complicaciones del DT, el encuentro se siguió disputando, situación por la cual los jugadores del Radnicki 1923 se enteraron de la muerte de su adiestrador en la cancha, luego de que el árbitro frenara el partido al minuto 40 producto de la noticia que causó consternación en todo el estadio.

Posteriormente, Radnicki 1923 a través de sus redes sociales emitió un comunicado para informar la triste noticia.

“Con profunda tristeza informamos al público, a los aficionados y a los amigos del deporte que nuestro entrenador principal, Mladen Zizovic, falleció durante el partido de esta noche entre Mladost y Radnicki 1923 en Lučani“, expusieron.

A lo que agregaron: “Nuestro club ha perdido no solo a un gran experto, sino sobre todo a un buen hombre, amigo y trabajador deportivo que, con sus conocimientos, energía y generosidad, dejó una huella profunda en el corazón de todos los que lo conocieron”.

Para cerrar, desde el club serbio manifestaron su “más sentido pésame a su familia, amigos y a todos los que compartieron su pasión por el fútbol. Que en paz descanse, Mladen“.