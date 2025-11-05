Así quedó Chile en su grupo tras caer ante Francia en el Mundial Sub 17: este el próximo partido de La Roja

Pese a mostrar un juego interesante, La Roja Sub 17 no pudo en su debut y ahora buscará dar vuelta la página en su próximo desafío.

Este miércoles Chile debutó en el Mundial Sub 17 de Qatar 2025, donde lamentablemente cayó 2-0 frente a la Selección de Francia, en un duelo válido por la primera fecha del Grupo K.

Los dirigidos por Sebastián Miranda plasmaron un buen juego en el primer tiempo, generando opciones claras de gol, a diferencia de los galos, quienes no complicaron en demasía al portero Vicente Villegas.

La Roja Sub 17 continúo imponiendo su idea y Jhon Cortés estuvo cerca de marcar el primer gol a los 51′ después de una gran jugada colectiva. Sin embargo, en solo 10 minutos el equipo nacional se desmoronó.

A los 55′ Christ Batola anotó un golazo de tiro libre que dejó sin opciones al arquero chileno. Tras ello, a los 63 minutos llegó otra pelota parada a favor de Francia, donde apareció Rémi Himbert, quien ganó en las alturas y batió al portero con un fuerte cabezazo.

Estos dos goles dejaron golpeada a la Selección Chilena, que después se salvó de sufrir una derrota más amplia por parte de los europeos.

Con respecto a las demás selecciones del Grupo K, Canadá logró remontar en la agonía a Uganda y se impuso por 2-1. Con estos resultados, Francia quedó en el primer lugar de la zona, seguido por los norteamericanos, mientras que los africanos y los dirigidos por Miranda, quedaron en la tercera y cuarta posición, respectivamente.

El próximo partido de Chile en el Mundial Sub 17

Ahora, Chile buscará recomponerse de esta derrota el este sábado 8 de noviembre cuando enfrente a Uganda a las 09:30 horas por la fecha 2 del Grupo K del Mundial Sub 17.

En este marco, La Roja tendrá la obligación de ganar para seguir con chances de clasificar a los dieciseisavos de final, instancia a la cual se meten los dos primeros de cada grupo, más los ocho mejores terceros.