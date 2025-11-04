Todo lo que debes saber del nuevo formato del Mundial Sub 17: criterios de desempate, mejores terceros y más

La Roja Sub 17 buscará mostrar su mejor versión en este torneo, que estrena un inédito formato de 48 selecciones.

Esta semana comenzó el Mundial Sub 17 de Qatar 2025, el cual estrenará un inédito formato de 48 selecciones, donde Chile debutará este miércoles 5 de noviembre ante Francia, con el objetivo de partir la competición con el pie derecho.

Este certamen por primera vez contará con la participación de 48 equipos, del mismo modo que lo hará el Mundial adulto de 2026.

En detalle, la cita planetaria se divide en 12 grupos de cuatro selecciones, donde los dos primeros de cada zona avanzan a los dieciseisavos de final, junto con los ocho mejores terceros.

Desde los dieciseisavos, la eliminación será de forma directa, donde también se llevará a cabo un nuevo cambio: no habrá alargue. De esta forma, en caso de que un partido termine en empate, se procederá directamente a los lanzamientos penales para definir al clasificado.

Lo que necesita Chile para clasificar a los dieciseisavos de final del Mundial Sub 17

La Roja Sub 17 es parte del Grupo K junto a Francia, Canadá y Uganda. En este marco, es importante que estos serán los criterios de desempate:

Mayor número de puntos.

Diferencia de goles.

Goles a favor.

Resultados entre equipos empatados.

Puntos de fair play (según tarjetas amarillas y rojas).

Sorteo FIFA si la igualdad persiste.

Para tener posibilidades de avanzar, la selección chilena debería sumar al menos cuatro puntos, teniendo en cuenta que también clasificarán los ocho mejores terceros. Estos últimos se definen de esta manera:

Mayor número de puntos.

Diferencia de goles.

Goles a favor.

Fair play (conducta deportiva).

Sorteo FIFA en caso de empate total.

Así están conformados los grupos del Mundial Sub 17 de Qatar 2025