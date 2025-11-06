En la élite del fútbol mundial: Tiane Endler es nominada a los premios The Best de la FIFA

La portera de la Selección Chilena femenina, Christiane Endler, nuevamente fue nominada a los premios The Best que entrega la FIFA en la categoría de mejor arquera.
Estos galardones tienen el objetivo de reconocer a las principales estrellas del fútbol masculino y femenino, considerando sus rendimientos en clubes y selecciones.
La FIFA publicó este jueves la lista de nominadas para las diferentes categorías, donde los aficionados tendrán la posibilidad de votar en cada una de ellas, como mejor jugador, jugadora, guardameta de fútbol masculino y femenino, y entrenador de fútbol masculino y femenino hasta el 28 de noviembre.
La gran temporada de Tiane Endler por la que fue nominada a Mejor Arquera del año en los premios The Best
En este marco, Tiane Endler gracias a sus destacadas actuaciones en el Olympique de Lyon, donde se coronó campeona en la Liga de Francia y subcampeona de la Champions League, competición en la cual integró el once ideal, volverá a competir por el premio The Best.
En dicha categoría, la arquera chilena competirá con:
- Ann-Katrin Berger, Alemania y Gotham.
- Cata Coll, España y Barcelona.
- Hannah Hampton, Inglaterra y Chelsea.
- Anna Moorhouse, Inglaterra y Orlando Pride.
- Chiamaka Nnadozie, Nigeria y París FC/Brighton & Hove Albion.
- Phallon Tullis-Joyce, Estados Unidos y Manchester United.
Por otro lado, estas son las nominadas a Mejor Jugadora en los premios The Best:
- Sandy Baltimore, Francia y Chelsea.
- Nathalie Björn, Suecia y Chelsea.
- Aitana Bonmatí, España y Barcelona.
- Lucy Bronze, Inglaterra y Chelsea.
- Mariona Caldentey, España y Arsenal.
- Temwa Chawinga, Malaui y Kansas City Current.
- Kadidiatou Diani, Francia y Olympique de Lyon.
- Melchie Dumornay, Haití y Olympique de Lyon.
- Patri Guijarro, España y Barcelona.
- Lindsey Heaps, Estados Unidos y Olympique de Lyon.
- Lauren James, Inglaterra y Chelsea.
- Chloe Kelly, Inglaterra y Manchester City/Arsenal.
- Ewa Pajor, Polonia y Barcelona.
- Clàudia Pina, España y Barcelona.
- Alexia Putellas, España y Barcelona.
- Alessia Russo, Inglaterra y Arsenal.
- Leah Williamson, Inglaterra y Arsenal.
Los nominados a los Premios The Best en fútbol masculino
Con respecto al fútbol masculino, los nominados a Mejor Jugador de la FIFA:
- Ousmane Dembélé, Francia y París Saint-Germain.
- Achraf Hakimi, Marruecos y París Saint-Germain.
- Harry Kane, Inglaterra y Bayern de Múnich.
- Kylian Mbappé, Francia y Real Madrid.
- Nuno Mendes, Portugal y París Saint-Germain.
- Cole Palmer, Inglaterra y Chelsea.
- Pedri, España y Barcelona.
- Raphinha, Brasil y Barcelona.
- Mohamed Salah, Egipto y Liverpool.
- Vitinha, Portugal y París Saint-Germain.
- Lamine Yamal, España y Barcelona.
Esta es la lista de los aspirantes al trofeo de Mejor Arquero:
- Alisson Becker, Brasil y Liverpool FC.
- Thibaut Courtois, Bélgica y Real Madrid.
- Gianluigi Donnarumma, Italia y París Saint-Germain/Manchester City.
- Emiliano Martínez, Argentina y Aston Villa.
- Manuel Neuer, Alemania y Bayern de Múnich.
- David Raya, España y Arsenal.
- Yann Sommer, Suiza e Inter de Milán.
- Wojciech Szczęsny, Polonia y Barcelona.