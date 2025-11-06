Terremoto en Primera B: el duro golpe a San Marcos de Arica y cómo el escritorio impacta la definición del Ascenso

A solo días de comenzar la liguilla, le negaron la licencia de club a San Marcos de Arica, lo que lo dejaría fuera del profesionalismo. Ante esto, hay dos clubes que siguen de cerca la situación, ya que podrían verse beneficiados.

Un nuevo terremoto sacude a la Primera B del fútbol chileno, justo cuando está por iniciar la liguilla del ascenso, donde uno de sus protagonistas sufrió un duro golpe que lo podría dejar fuera del profesionalismo: San Marcos de Arica.

El Órgano de Primera Instancia (OPI) le negó la licencia de clubes al equipo nortino para el próximo año, lo cual le impediría a Los Bravos del Morro jugar en el fútbol profesional el 2026

La resolución radica en que San Marcos de Arica no presentó los estados financieros de la institución ante la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

En este marco, los ariqueños tienen cinco días hábiles para apelar al castigo, que en caso de confirmarse, truncaría su buena campaña que los tiene peleando el ascenso a Primera División y los dejaría sin la posibilidad de disputar ninguna categoría del fútbol chileno.

San Marcos de Arica apelará a la resolución que negó su licencia de club

Luego de que se diera a conocer la noticia, San Marcos de Arica emitió un comunicado asegurando que apelarán al castigo. “Frente a esta resolución, como club ya hemos iniciado las instancias de apelación correspondientes, de acuerdo con los establecido en el Reglamento de Licencia de Clubes, con el objetivo de acreditar los antecedentes y documentación exigidos en el proceso”, expusieron.

A lo que añadieron: “Reafirmamos nuestro compromiso con la transparencia, la responsabilidad institucional y el cumplimiento de cada uno de los requisitos administrativos y financieros exigidos por los organismos competentes”.

Por otro lado, hay otros clubes que miran con atención esta situación. Uno de ellos es Santiago Morning, que descendió a Segunda División tras sufrir la resta de nueve puntos al inicio de la temporada por incumplimientos financieros en 2024 y la reciente sanción de seis unidades por la presencia de Esteban Paredes por presuntamente entregar instrucciones técnicas sin estar habilitado para hacerlo.

Esto, debido a que si se ratifica el fallo que deja sin licencia a SM, el Chago podría denunciar este hecho como un descenso para finalmente quedarse en la categoría.

Sumado a ello y considerando que los nortinos deben jugar la liguilla, la tabla podría correr y beneficiar a San Luis de Quillota, que terminó en la novena posición en la Primera B.