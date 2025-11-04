Marcelo Salas molesto tras campaña de Deportes Temuco: “Que viajen en bus hasta Copiapó”

Marcelo Salas apuntó que “mi tarjeta se usa para comprar pasajes, para la concentración” del plantel de Deportes Temuco.

El dueño y presidente de Deportes Temuco, Marcelo Salas, manifestó este martes su molestia por la mala campaña que tuvo el plantel en el torneo de la Primera B, en la que quedó a solo cuatro puntos del descenso.

El ex goleador de La Roja no se guardó nada y apuntó al esfuerzo que hacen los dirigentes para que los jugadores tengan las máximas comodidades para realizar de la mejor forma su trabajo.

En esa línea, Salas apuntó a la inversión que se hace para fortalecer los aspectos logísticos, como las concentraciones y los viajes en avión.

La molestia de Marcelo Salas con el plantel de Temuco

Durante un diálogo que mantuvo con la prensa deportiva de la capital regional, el máximo dirigente de Deportes Temuco planteó que “si no quiero subir, no concentramos ningún partido y no viajamos en avión“.

“Que viajen en bus normal hasta Copiapó como lo hacen muchos equipos (…) Yo hago el esfuerzo, pero quizás tienen que viajar 20 horas en bus“, complementó.

Ahondó en el tema económico y recalcó que ha asumido de manera personal algunos gastos que no se han visto reflejados en el desempeño del plantel.

“Cuando faltaron 30 palos el mes pasado, los pusimos nosotros. Ahora faltan 20, y otra vez los ponemos nosotros. Mi tarjeta se usa para comprar pasajes, para la concentración…“, apuntó al respecto.

A lo anterior se suma el hecho de que hace unos días Marcelo Salas reveló que tomará un descanso, tras lo cual analizará si continuará en su actual rol en Deportes Temuco o dará un paso al costado.