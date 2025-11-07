Chile vs Uganda: a qué hora y dónde ver en vivo a La Roja en el Mundial Sub 17

La Roja Sub 17 salta al terreno de juego con la urgencia de ganar tras su amargo debut ante Francia.

Chile nuevamente salta a la cancha en el Mundial Sub 17 de Qatar 2025, donde este sábado enfrentará a Uganda en un duelo válido por la segunda fecha del Grupo K.

Tras un amargo debut, en el cual La Roja cayó por 2-0 frente a Francia, los dirigidos por Sebastián Miranda tendrán otra oportunidad y enfrentarán un partido clave para seguir en competencia.

Esto, ya que dicho resultado dejó a la Selección Chilena en el último lugar con cero unidades, las mismas que tiene su próximo rival, que también cayó en su estreno ante Canadá por 2-1.

En este marco, el equipo nacional tiene la obligación de ganar para continuar con chances de clasificar a los dieciseisavos de final, instancia a la cual se meten los dos primeros de cada grupo, más los ocho mejores terceros.

Cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el partido de Chile vs Uganda en el Mundial Sub 17

La Roja se medirá contra Uganda por la fecha 2 del Mundial Sub 17 este sábado 8 de noviembre a las 09:30 horas (de Chile) en el Aspire Zone – Pitch 8.

Dicho encuentro se podrá ver en vivo por TV abierta a través de Chilevisión, mientras que de forma online estará disponible por medio de todas sus plataformas digitales, como la app MiCHV y www.chilevision.cl.

Sumado a ello, el partido se transmitirá por la señal de DSports de DirecTV y su plataforma de streaming DGO.