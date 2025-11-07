Secciones
Chile vs Uganda: a qué hora y dónde ver en vivo a La Roja en el Mundial Sub 17

La Roja Sub 17 salta al terreno de juego con la urgencia de ganar tras su amargo debut ante Francia.

Foto del editor Francisco Rosales
Francisco Rosales

Chile nuevamente salta a la cancha en el Mundial Sub 17 de Qatar 2025, donde este sábado enfrentará a Uganda en un duelo válido por la segunda fecha del Grupo K.

Tras un amargo debut, en el cual La Roja cayó por 2-0 frente a Francia, los dirigidos por Sebastián Miranda tendrán otra oportunidad y enfrentarán un partido clave para seguir en competencia.

Esto, ya que dicho resultado dejó a la Selección Chilena en el último lugar con cero unidades, las mismas que tiene su próximo rival, que también cayó en su estreno ante Canadá por 2-1.

En este marco, el equipo nacional tiene la obligación de ganar para continuar con chances de clasificar a los dieciseisavos de final, instancia a la cual se meten los dos primeros de cada grupo, más los ocho mejores terceros.

Cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el partido de Chile vs Uganda en el Mundial Sub 17

La Roja se medirá contra Uganda por la fecha 2 del Mundial Sub 17 este sábado 8 de noviembre a las 09:30 horas (de Chile) en el Aspire Zone – Pitch 8.

Dicho encuentro se podrá ver en vivo por TV abierta a través de Chilevisión, mientras que de forma online estará disponible por medio de todas sus plataformas digitales, como la app MiCHV y www.chilevision.cl.

Sumado a ello, el partido se transmitirá por la señal de DSports de DirecTV y su plataforma de streaming DGO.

