La fórmula de Jorge Valdivia para jugar partido de leyendas pese a estar con arresto domiciliario nocturno

El Mago será parte del duelo entre los medallistas olímpicos de Sídney 2000 y los campeones de Copa América.

Jorge Valdivia volverá a las canchas en los próximos días, donde será parte del partido de leyendas “Rojo Histórico”, donde se conmemorará los 20 años del bronce que obtuvo la selección en los Juegos Olímpicos de Sídney 2000.

Dicho amistoso se disputará el próximo sábado 22 de noviembre en el Estadio Bicentenario de La Florida, escenario en el que se medirán los medallistas olímpicos con los campeones de Copa América.

Entre los jugadores que están confirmados para participar en esta cita resaltan Iván Zamorano, Matías Fernández, Esteban Paredes, Mauricio Pinilla, David Pizarro, Waldo Ponce, Milovan Mirosevic, Jaime Valdés, entre otros.

La condición de Jorge Valdivia para jugar en el partido Rojo Histórico

Uno de los jugadores históricos que fue anunciado es Jorge Valdivia, quien está con la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno en el marco de la investigación por dos denuncias en su contra por violación.

Debido a que el partido se jugará a las 20:00 horas, el Mago solamente podrá estar presente en el primer tiempo, puesto que a las 22:00 horas debe estar en su casa para cumplir con la medida cautelar.

En este sentido, Rafael Olarra, uno de los organizadores del evento, dijo a LUN que “está todo conversado en relación con las condiciones en que él puede participar y ojalá podamos tenerlo más tiempo, porque será algo maravilloso para nosotros poder contar con él en la cancha y que lo pueda ver su familia”.

A lo que agregó: “Yo creo que esas son las cosas lindas que también esto genera, porque será una gran oportunidad en que un padre pueda ir con su hijo y puedan ver el mismo día a un jugador que fue pichichi del Real Madrid y a un crack como Valdivia”.