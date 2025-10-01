Ministra Orellana rechaza medidas cautelares de Jorge Valdivia: “Deben ser proporcionales”

Es por ello que dejó en claro que, en el caso de Jorge Valdivia, seguirán buscando “las mejores vías para el interés de nuestra representada, que es su máxima seguridad y tranquilidad mientras sigue el juicio”.

Antonia Orellana, ministra de la Mujer y Equidad de Género, mostró su disconformidad por la decisión de la Justicia de rechazar la prisión preventiva para Jorge Valdivia, en el marco de la audiencia de revisión de medidas cautelares y luego que una de sus denunciantes lo acusara de intimidarla en la vía pública.

Orellana, quien recalcó que la cartera es querellante en el caso a través del Servicio Nacional de la Mujer, precisó que el organismo pidió el cambio de arresto domiciliario nocturno “hacia una más gravosa, como es la de prisión preventiva para resguardar la seguridad de nuestra representada”.

La secretaria de Estado cuestionó que “no hay campaña; no hay Ley en Nombre de Todas, como dice nuestra campaña informativa sobre la ley integral contra la violencia, si los que tienen en sus manos el poder de ejercer las acciones de justicia, no le dan la importancia necesaria que tiene la afectación de la seguridad, de la dignidad, el impacto psicológico y, sobre todo, la vulneración de una medida cautelar”.

Antonia Orellana puso en entredicho lo determinado por el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, apuntando que “las medidas deben ser proporcionales, y cuando se incumple una medida cautelar, aunque sea de alejamiento, representa un grave retroceso“.

Es por ello que dejó en claro que, en el caso de Jorge Valdivia, seguirán buscando “las mejores vías para el interés de nuestra representada, que es su máxima seguridad y tranquilidad mientras sigue el juicio”.

Pero Orellana también tuvo palabras para el arresto domiciliario total decretado para el también ex futbolista Jean Paul Pineda, tras protagonizar un nuevo episodio de violencia intrafamiliar, aseverando que “lamentablemente, en muchos casos de violencia grave, cuando nosotros realizamos el despeje, lo que encontramos son causas reiteradas de lesiones leves o lesiones menos graves o maltrato psicológico. La reiteración es un patrón del que hay que hacerse cargo desde la prevención“.