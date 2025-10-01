Jorge Valdivia no vuelve a la cárcel: tribunal rechaza prisión preventiva y extiende plazo de investigación

La Fiscalía Metropolitana Oriente solicitó la medida cautelar más gravosa por presunto desacato de Jorge Valdivia a la prohibición de acercarse a la víctima.

Este miércoles se realizó una nueva revisión de medidas cautelares de Jorge Valdivia, por presunto desacato ante una orden de alejamiento vigente contra la víctima, luego de que fuera formalizado por el delito de violación.

Bajo este contexto, el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago rechazó la prisión preventiva para Jorge Valdivia y determinó que continúe con la cautelar de arresto domiciliario nocturno.

Además de la revisión de medidas cautelares, en la audiencia se analizó el aumento del plazo de investigación, que finalmente se extendió en 70 días.

Tribunal rechazó prisión preventiva contra Jorge Valdivia tras acusación de desacato

En este sentido, el fiscal Rodrigo Celis, de la Fiscalía Metropolitana Oriente, detalló que “se exhibieron los antecedentes, incluso un video y, el tribunal entendió que esa situación al parecer era muy breve y no justificaba la intensificación de la cautelar”.

A lo que agregó: “Nosotros pedimos la previsión preventiva, porque entendimos que hubo un incumplimiento a la medida cautelar de prohibición de acercarse a la víctima y de comunicarse”.

Según sus antecedentes, el persecutor expresó que “hubo un primer encuentro en una vía pública donde la víctima se da cuenta de la presencia del imputado, pero entiende que es algo casual. Lo relevante es lo que ocurre después”.

Siguiendo en esa línea, aludió a un registro de una cámara de seguridad, que evidencia que “al parecer al imputado se le advierte que está la víctima, por eso entendemos que se da vuelta y, en vez de retirarse como ocurre en general con cualquier imputado, él se para, la espera, la mira”.

De acuerdo a la víctima, el ex futbolista “la increpa públicamente, señalando ahí está la mujer, con esas palabras, pero esa es una situación que entendemos constituye un incumplimiento de la prohibición de acercarse y de comunicarse con la víctima”.

Sin embargo, el tribunal rechazó esta petición, la cual surgió luego de un hecho que tuvo lugar en el mercado París y Londres a mediados de septiembre, donde la víctima denunció que el ex futbolista la habría amedrentado.