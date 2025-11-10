Alejandro Tabilo y Tomás Barrios dan un gran salto en el ranking ATP

Este lunes se dio a conocer una nueva actualización del ranking ATP, el cual presenta varias novedades con respecto a los tenistas chilenos, donde Alejandro Tabilo y Tomás Barrios ascendieron varios puestos.

Tabilo continúa firme como la primera raqueta nacional, subiendo ocho casilleros tras alcanzar los octavos de final del ATP de Atenas. Ahora, el nacional se encuentra en el lugar 81°.

Por su parte, Cristian Garin descendió un puesto y ahora se ubica 105° tras caer en los cuartos de final del Challenger de Lima.

Tomás Barrios, en tanto, dio un gran salto en la clasificación mundial, ya que ascendió 11 lugares para posicionarse 111° del mundo. Lo anterior, tras coronarse campeón del Challenger de Lima.

En cuanto a Nicolás Jarry, quien cerró su temporada de manera anticipada producto de una lesión, bajó dos casilleros y ahora se encuentra en la ubicación 122°.

Así están los tenistas chilenos en el ranking ATP

81° Alejandro Tabilo 721 (+8).

105° Cristian Garin 626 (-1).

111° Tomás Barrios 568 (+11).

122° Nicolás Jarry 501 (-2).

281° Matías Soto 190 (-6).

796° Daniel Núñez 32 (-5).

878° Benjamín Torrealba 24 (-5)

947° Nicolás Villalón 19 (-5).

981° Diego Fernández 17 (-3).

Cambio de mando en el top 10

Por otro lado, el top 10 del ranking ATP también tuvo varios movimientos. De hecho, el número uno le duró poco al italiano Jannik Sinner, ya que Carlos Alcaraz volvió a recuperar dicho sitial.

También hubo novedades para Novak Djokovic, quien ahora se encuentra 4° tras lograr su título 101 en Atenas.