Chile vs Canadá en Mundial Sub 17: a qué hora, dónde ver y lo que necesita La Roja para avanzar a dieciseisavos de final

La Roja, que ha cosechado un punto en dos partidos, salta a la cancha este martes con el objetivo de meterse en la siguiente fase.

Chile tendrá un duelo clave este martes en el Mundial Sub 17 de Qatar 2025, donde se medirá contra Canadá por la fecha 3 del Grupo K, cuyo partido definirá el futuro de La Roja en el certamen.

Tras el empate 1-1 frente a Uganda, la Selección Chilena llega a la última jornada de la fase de grupos con la obligación de ganar para tener chances de meterse en los dieciseisavos de final del torneo juvenil.

Lo anterior, considerando que clasifican los dos primeros de cada grupo más los ocho mejores terceros. Si bien un empate ante los norteamericanos dejaría en la tercera posición a los dirigidos por Sebastián Miranda en caso de que Francia le gane a Uganda por un amplio margen, el Equipo de Todos no tendría mayores opciones de ser uno de los mejores terceros con la cosecha de dos puntos.

Si Chile se impone sobre Canadá por dos o más goles de diferencia, accedería a los dieciseisavos de final del Mundial Sub 17 como segundo del Grupo K. En caso de que se obtenga un triunfo por la mínima, el conjunto nacional quedará tercero, pero con altas posibilidades de pasar a la siguiente ronda, lo cual dependerá de los resultados de los otros grupos.

A qué hora y dónde ver en vivo el partido de Chile vs Canadá por el Mundial Sub 17

La Roja enfrentará a Canadá por la tercera jornada del Mundial Sub 17 este martes 11 de noviembre a las 09:30 horas en el Aspire Zone – Pitch 8.

Este encuentro se podrá ver en vivo en TV a través de las señales de Chilevisión y DSports de DirecTV. De forma online, el partido estará disponible por medio de la app MiCHV, la página web de Chilevisión, la plataforma DGO, Pluto TV y Amazon Primer Video.