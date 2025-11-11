Remontada, penal al 90+8 y grupo empatado: Chile vence a Canadá pero queda eliminado increíblemente del Mundial Sub 17

El triunfo de La Roja no fue suficiente y quedó última en su grupo, el cual terminó con todos los equipos empatados con cuatro puntos.

Chile saltó a la cancha este martes para enfrentar a Canadá con el objetivo de instalarse en los dieciseisavos de final del Mundial Sub 17 de Qatar 2025, lo cual finalmente no fue posible.

En la última fecha del Grupo K, La Roja venció por 2-1 a los norteamericanos jugando un gran partido. Sin embargo, de manera simultánea Francia perdió ante Uganda por la mínima, cuyo resultado arruinó los planes de los dirigidos por Sebastián Miranda, quienes se despidieron del certamen.

El primer tiempo fue complejo para el equipo nacional, que prácticamente no llegó al arco. En medio de ello llegó la apertura de la cuenta a favor de Canadá gracias a la anotación de Shola Jimoh a los 31′, quien sacó un tiro cruzado que dejó sin opciones al portero Villegas.

La segunda parte fue totalmente distinta. Chile comenzó a llegar con más facilidad al arco contrario y a los 55′ llegaría un centro de Martín Jiménez para que Zidane Yáñez anotara en la boca del arco e igualara el compromiso.

Tras ello, a los 66′ llegaría el tanto de Matías Orellana, quien dio vuelta el marcado tras un gran centro de Yastin Cuevas, desatando la euforia de la banca nacional.

Chile se despidió del Mundial Sub 17: así quedo la tabla del Grupo K

Sin embargo, ya estaban al tanto de la victoria paralela de Uganda sobre Francia, por lo que se abrían dos escenarios: el 3-1 de Chile para empatar la diferencia de gol en la tabla o esperar que los europeos empaten y amarguen a los africanos.

La Selección Chilena estuvo cerca de la gloria a l 90+1, cuando Amaro Gómez quedó solo frente al arco tras una espectacular corrida desde mitad de cancha, pero su disparo se fue desviado.

El momento más álgido ocurrió a los 90+8 cuando Canadá tuvo la opción de empatar el partido a través de un lanzamiento penal, el cual fue desperdiciado por Van Parker.

Finalmente, pese a ganar el partido, Chile se despidió del Mundial Sub 17, debido a que su triunfo y el de Uganda dejaron a todos los países del Grupo K igualados con cuatro puntos. Producto de la diferencia de gol, La Roja quedó en el último lugar, mientras que Uganda clasificó a la siguiente fase como uno de los mejores terceros.