VIDEO – Ben Brereton volvió al gol: La Roja le ganó agónicamente 2-1 a Perú en La Florida

El partido amistoso entre La Roja y Perú se disputó en el Estadio Bicentenario de La Florida.

Con un autogol en el último minuto y el regreso al gol de Ben Brereton, La Roja dirigida por Sebastián Miranda se impuso por 2-1 a Perú, en el partido amistoso disputado en el Estado Bicentenario de La Florida.

El duelo entre los dos peores equipos de la Clasificatorias al Mundial 2025 mostró dos cuadros en pleno proceso de recambio, aunque el elenco chileno alineó a siete jugadores que estuvieron en el proceso que encabezó Ricardo Gareca.

Chile mantuvo el control de balón durante gran parte de la primera etapa, pero el elenco peruano se acercó al área defendida por Lawrence Vigouroux a través de veloces contragolpes.

A los dos minutos Tapia tuvo el primero para La Roja y diez minutos más tarde Maxloren Castro se perdió el gol cuando el arquero chileno no tenía opción.

En la media hora, Perú tuvo otra ocasión que no supo concretar, y a los 40′ César Inga abrió la cuenta para los visitantes en La Florida.

El segundo tiempo del amistoso entre La Roja y Perú

En el segundo lapso, tanto La Roja como Perú se crearon ocasiones de gol hasta que, en el minuto 63, Ben Brereton conectó un centro de Pizarro y puso el 1 a 1.

En la parte final del amistoso, La Roja tuvo las mejores ocasiones frente al arco de Perú, pero recién en el cuarto minuto del descuento, y gracias a un autogol de Matías Lazo, los dirigidos por Sebastián Miranda se impusieron en el amistoso.

Las alineaciones de los equipos fueron las siguientes:

Chile: L. Vigouroux; F. Hormazábal, F. Sierralta (77′, I. Garguez), B. Kuscevic, G. Suazo; J. Altamirano (83′, L. Millán), R. Echeverría, V. Pizarro (67′, M. Núñez); L. Cepeda (83′, C. Montes), B. Brereton (67′, M. Gutiérrez) y G. Tapia. DT: S. Miranda.

Perú: D. Enríquez; M. Lazo, M. Araujo, R. Garces, C. Inga; J. Concha (78′, F. Chavez), E. Noriega, J. Castillo (67’, M. Távara); J. Grimaldo (78’, B. Reyna), L. Ramos (68’, A. Valera) y M. Castro (46′, K. Cabrera). DT: M. Barreto.