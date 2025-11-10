La intensa lucha por el Chile 2 y cómo la UC, O’Higgins y la U definirán su paso a Libertadores

Hay una gran diferencia económica entre clasificar a Libertadores y Sudamericana. Revisa el calendario de los equipos que pelean por meterse a copas internacionales.

A tres fechas del final de la Liga de Primera 2025 continúa la intensa lucha por el Chile 2, que otorga el segundo cupo directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, en la cual ya se instaló Coquimbo Unido por ser campeón.

En este marco, son tres equipos los que pelean este lugar, que además otorga un gran premio económico.

La Universidad Católica, O’Higgins y la U de Chile se mantienen firme en la disputa y todos sumaron tres puntos en la jornada 27 del reciente fin de semana. La UC venció por 1-0 a Deportes La Serena en La Portada, los Celestes hicieron lo propio ante Ñublense por 4-2 y los Azules sacaron adelante un complicado duelo frente a Deportes Limache por 4-3.

En medio de esta cerrada lucha por el Chile 2, en la próxima jornada se disputará un duelo clave, ya que el Capo de Provincia recibirá a Universidad de Chile en El Teniente. Por otro lado, los Cruzados enfrentarán a Palestino, que también se juega la opción de acceder a copas internacionales.

El calendario de la UC, O’Higgins y la U en la carrera por el Chile 2 y 3 en la Liga de Primera

Universidad Católica:

Fecha 28: vs Palestino (local)

(local) Fecha 29: vs Huachipato (visitante)

Fecha 30: vs Unión La Calera (local)

O’Higgins

Fecha 28: vs Universidad de Chile (local)

(local) Fecha 29: vs Unión Española (visitante)

Fecha 30: vs Everton (local)

Universidad de Chile

Fecha 28: vs O’Higgins (visitante)

(visitante) Fecha 29: vs Coquimbo Unido (local)

Fecha 30: vs Deportes Iquique (visitante)

La millonaria diferencia entre clasificar a Copa Libertadores y Sudamericana

Al igual que el Chile 2, el Chile 3 también entrega un cupo a Copa Libertadores, pero no a la fase de grupos, sino que a la fase 2 del certamen, lo que significa recibir un premio económico mucho menor.

Los equipos que se instalen en la fase de grupos del máximo torneo continental embolsan un monto de 3 millones de dólares, cuya cifra baja a 500 mil dólares para los equipos que parten desde fase 2, de acuerdo a los valores que manejó la competición este 2025.

Con respecto a la Copa Sudamericana, los cuatros equipos chilenos irán a fase 1, donde enfrentarán a otro club nacional en un partido único, el cual definirá al cuadro que se meterá en zona de grupos, asegurando la participación de dos conjuntos del mismo país en dicha instancia.

Allí, los premios se reducen considerablemente en comparación con la Libertadores. En fase 1 de Copa Sudamericana el local recibirá 225.000 dólares, mientras que el visitante embolsará 250.000 (se define por sorteo)

Tras ello, el equipo que resulte vencedor y se instale en la fase de grupos ganará un monto de 900.000 dólares, cuya cifra aumentará 115.000 por cada victoria (la mitad que otorga un triunfo en Libertadores).

¿Quiénes luchan por meterse en Sudamericana? Palestino (45 puntos), Cobresal (44), Audax Italiano (43), Colo Colo (41). Solo uno de ellos quedará fuera, ya que clasifican desde el 4° al 7°.