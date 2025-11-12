La Roja de Talla Baja se ilusiona con la Copa América pese a falta de apoyo estatal: “Aunque tengamos que pedir un crédito, iremos a representar a Chile”

En entrevista con EL DÍNAMO, Rodrigo Avello, seleccionado nacional de Talla Baja, detalló cómo ha sido la preparación para la Copa América y lamentó que no se concretará el apoyo financiero por parte del Ministerio del Deporte para la competición que se desarrollará a fines de este mes en Paraguay.

A pocos días de la Copa América 2025 que se disputará en Paraguay, La Roja de Talla Baja Fútbol 7 enfrenta un nuevo desafío fuera de la cancha: la falta de apoyo estatal.

La Selección Chilena a través de un comunicado confirmó que el Ministerio del Deporte no entregará financiamiento para su participación en el certamen que se desarrollará entre el 22 y 30 de noviembre, lo cual deja a los jugadores dependiendo de rifas, ventas y aportes privados para costear su viaje.

“Hoy, lamentablemente, hemos recibido la confirmación de que no contaremos con dicho respaldo”, dice el texto difundido por la selección. “Esta noticia nos duele profundamente, ya que refleja una vez más la falta de equidad en el apoyo al deporte inclusivo y la segmentación de los recursos hacia ciertas disciplinas”, añadieron.

Pese a este duro revés, el equipo chileno no pierde el enfoque. En conversación con EL DÍNAMO, el seleccionado nacional, Rodrigo Avello, manifestó que la preparación ha sido constante desde el cuarto lugar obtenido en el Mundial de Argentina 2023.

La Roja de Talla Baja reafirma su compromiso de cara a la Copa América 2025

“Llevamos aproximadamente un año y medio entrenando. Se han integrado nuevas caras y seguimos adaptándonos. Nos hemos preparado con mucho esfuerzo, aunque no siempre en las condiciones ideales”, comenzó diciendo.

Lo anterior, considerando que el plantel entrena en canchas de pasto sintético, a pesar de que la superficie oficial del torneo es de futsal.

“Nos gustaría tener acceso a un recinto indoor con piso engomado o parquet, que son las medidas que corresponden a nuestra disciplina. Lo planteamos incluso en la reunión con el ministro Jaime Pizarro, pero lamentablemente no se concretó ningún tipo de apoyo”, detalló Rodrigo Avello.

Rodrigo Avello – Selección Chilena de Talla Baja Fútbol 7.

Si bien La Roja ha recibido ayuda de las municipalidades de Lo Barnechea y La Pintana, la autogestión ha sido la clave para mantenerse en competencia. “Tenemos algunos privados que nos ayudan, pero el financiamiento grande lo hacemos nosotros. Organizamos rifas, vendemos alimentos cuando hay partidos amistosos, todo para juntar lo que falta“, aseguró.

En este sentido, explicó que el costo de los pasajes, la indumentaria y la logística en Paraguay son los principales gastos que el equipo debe cubrir.

Pese a ello, Avello aseguró que no se rendirán y realizarán todo lo posible por defender a La Roja en la Copa América de Talla Baja. “Si es necesario, vamos a pedir un crédito. Pero vamos a ir igual a representar a Chile. Porque sentimos que el deporte inclusivo también representa al país”, expuso.

“Nos duele que el apoyo estatal no llegue, pero el orgullo y las ganas de representar a Chile son más grandes”, cerró el seleccionado nacional.