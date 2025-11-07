El club que podría descender por no cumplir los minutos Sub 21 en la Liga de Primera

Deportes Limache se encuentra en una compleja posición en la tabla y por los minutos Sub 21, donde apenas han sumado 1.548 minutos.

A solo cuatro fechas de que finalice la Liga de Primera del fútbol chileno, más de la mitad de los clubes aún no completan los 1.890 minutos Sub 21 que exige la norma del Campeonato Nacional.

Son solo seis equipos los que han cumplido con la normativa de los juveniles: Unión Española, O’Higgins, Universidad Católica, Deportes La Serena, Everton y Palestino, donde los hispanos y los rancagüinos son los que más minutos suman.

Por otro lado, hay varios clubes complicados por este tema. Uno de ellos es Deportes Limache, que solamente ha cumplido con 1.548 minutos, situación por la cual en las últimas cuatro fechas deberá promediar 85 minutos para cumplir con la exigencia.

De hecho, si no tienen a un jugador Sub 21 en cancha en 14 minutos de los 360 por disputar, los Tomateros no alcanzarán a cumplir la medida, por cual desencadenaría una fuerte sanción.

En caso de que Deportes Limache no cumpla con los minutos Sub 21, el club sufrirá la resta de tres puntos más una multa de 500 UF. La sanción deportiva podría provocar su descenso, considerando que se encuentran en la posición 14° de la tabla con solo un punto más que Unión Española, que de momento está perdiendo la categoría.

Con respecto a los otros clubes que aún no completan la regla, se encuentran la U de Chile y Colo Colo. No obstante, el Mundial Sub 17 los ayudará a cumplir con los minutos, ya que tienen jugadores concentrados en La Roja.