Buscan volver al top 100: a qué hora y dónde ver gratis a Cristian Garin y Tomás Barrios en el Challenger de Montevideo

El certamen charrúa es crucial para los tenistas chilenos, quienes están cerca de ingresar al top 100 y al cuadro principal del Australian Open.

Cristian Garin (105°) y Tomás Barrios (111°) saltan a la cancha este jueves para disputar los octavos de final del Challenger de Montevideo, cuyo certamen es clave para ambos tenistas de cara al Australian Open 2026.

En este marco, los chilenos buscan concretar su gran objetivo para cerrar la presente temporada: retornar al top 100. En caso de que ambos ganen durante esta jornada, quedarán a un paso de lograrlo y también estarían a solo un duelo de medirse en semifinales, lo cual aseguraría a un nacional en la final del torneo.

El primero en ver acción este jueves 13 de noviembre será Cristian Garin, quien chocará contra el argentino Alex Barrena (176°), cuyo duelo se disputará a eso de las 18:00 horas en el Court Central.

Tras ello, será el turno de Tomás Barrios, que hará lo propio ante el uruguayo Franco Roncadelli (366°) no antes de las 20:00 horas.

Estos encuentros válidos por la segunda ronda del Challenger de Montevideo se podrán ver en vivo y gratis por medio de la plataforma ChallengerTV.

La semana clave de Cristian Garin y Tomás Barrios en el Challenger de Montevideo

Esta semana es clave para Garin y Barrios, ya que el Challenger de Montevideo podría sellar sus regresos al top 100. Para que esto suceda, Gago debe alcanzar las semifinales, mientras que el chillanejo debe alzar el trofeo.

Lo anterior es importante pensando en la próxima temporada, ya que esto podría hacer que ingresen de forma directa al Australian Open, el primer Grand Slam de 2026. Esto, porque el torneo oceánico cierra su lista de inscritos al cuadro principal el lunes 17 de noviembre, usando los rankings que la ATP actualizará aquella jornada.

El año pasado, la lista de quienes ingresaron al cuadro principal de manera directa cortó en el lugar 98° del ranking ATP, aunque el listado siempre corre a raíz de lesiones. Considerando lo anterior, si ambos se meten en el top 100, tendrían casi asegurado su cupo en Australia.