Djokovic cuestiona duramente el “perdonazo” a Sinner por doping positivo: “Fue muy sospechoso”

Djokovic manifestó su descontento por la forma en que se manejó el caso, asegurando que esto “siempre lo perseguirá”.

Novak Djokovic (4°) se refirió a la sanción de tres meses que cumplió este año el italiano Jannik Sinner (2°) por doping positivo, cuyo castigo fue ampliamente criticado en el mundo del tenis, debido a la diferencia que hubo con respecto a casos similares de otros tenistas.

Bajo este contexto, el serbio cuestionó la forma en que se manejó el caso, asegurando que este tema “siempre lo perseguirá” y que independientemente de lo que hayan dictaminado los tribunales de justicia deportivos, “es responsable”.

“Esa nube le seguirá como la nube del COVID me seguirá a mí durante el resto de su carrera o la mía, en este caso (por no vacunarse)”, comenzó diciendo Djokovic en conversación con Piers Morgan en YouTube.

En este sentido, el ganador de 24 Grand Slam expuso: “Así que es algo tan importante que, cuando ocurre, con el tiempo se va desvaneciendo, pero no creo que desaparezca. Siempre habrá un grupo de personas que intentarán sacar el tema a colación”.

Novak Djokovic cuestionó duramente el manejo que tuvo el caso de doping de Jannik Sinner

Respecto a la forma en que se manejó el caso de dopaje de Sinner, Djokovic mencionó que “creo que no lo hizo a propósito. Pero la forma en que se gestionó todo el caso fue muy sospechosa“.

“Hay falta de transparencia, incoherencia, la conveniencia de que la suspensión se produzca entre Grand Slams para que no se pierda los demás… Es que fue muy, muy extraño. Muy, muy extraño”, cuestionó el serbio.

A lo que agregó: “No me gustó nada cómo se gestionó el caso. Y se podía oír a muchos otros jugadores, tanto hombres como mujeres, que habían vivido situaciones similares, salir en los medios y quejarse de que se trataba de un trato preferencial”, como fue el caso de Nicolás Jarry, quien manifestó su descontento en varias ocasiones, considerando que fue sancionado por 11 meses.

Para cerrar, el balcánico expresó: “Así que quiero creer que no lo hizo a propósito, pero, por supuesto, es responsable porque esas son las reglas. Eres responsable cuando ocurre algo así. Y entonces, cuando ves que a alguien por algo muy similar o igual le prohíben jugar durante años y luego a él le prohíben jugar provisionalmente durante tres meses o lo que sea, simplemente no está bien”.