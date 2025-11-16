¡Gigante! Cristian Garin se corona campeón del Challenger de Montevideo y es el nuevo N°1 de Chile

Gago vuelve al top 100 y asegura su presencia en el cuadro principal del Australian Open.

Cristian Garin (105°) anotó un triunfazo este domingo y se coronó campeón del Challenger de Montevideo tras derrotar al peruano Ignacio Buse (110°).

El tenista nacional se impuso por 6-7 (3), 6-2 y 6-2 sobre el joven jugador de 21 años y conquistó su cuarto título de la temporada a nivel Challenger, luego de alzar el trofeo en Mauthausen, Oeiras y Antofagasta.

Con esta victoria, Cristian Garin vuelve al top 100 y asegura su ingreso directo al cuadro principal del primer Grand Slam del 2026, el Australian Open.

Cristian Garin saca cuentas alegres tras ser campeón del Challenger de Montevideo

No solamente logró estos dos objetivos tras su gran semana en Montevideo, sino que también se convertirá en el número uno de Chile a partir del lunes.

Lo anterior, debido a que este triunfo lo posiciona en el casillero 80° según el ranking live, desplazando del cetro a Alejandro Tabilo (81°).

Con respecto al premio económico, el Tanque embolsó una suma de 22.730 dólares por ser campeón.