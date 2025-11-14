Presidente del tenis chileno desata su furia contra Alejandro Tabilo por bajarse de Copa Davis: “Pasa todos los límites”

“No merecería ser llamado nuevamente”, fue parte de lo que dijo Sergio Elías, luego de que Tabilo privilegiara un torneo de exhibición por sobre la Copa Davis.

Alejandro Tabilo (81°) desató la furiosa reacción del presidente de la Federación de Tenis de Chile (Fetech), luego de que privilegiara un torneo de exhibición en lugar de defender al equipo nacional en Copa Davis.

La primera raqueta nacional confirmó su presencia en el Ultimate Tennis Showdown (UTS) de Guadalajara, el cual se disputará entre el 5 y 7 de febrero del próximo año, misma fecha en que Chile jugará la primera ronda de las Qualifiers de la Copa Davis 2026.

Considerando lo anterior, esta sería la tercera vez consecutiva que Jano se baja del certamen, ya que no estuvo en las series ante Bélgica en febrero ni frente a Luxemburgo en septiembre.

La furia del presidente del tenis chileno contra Alejandro Tabilo

Bajo este contexto, Sergio Elías, presidente de la Federación de Tenis de Chile, manifestó su molestia con Tabilo: “Nos enteramos por la prensa, por las noticias. Entiendo que él también hizo una declaración en la cual informa esta situación y si fuera así, la verdad, para nosotros sería una cosa muy dolorosa“.

En diálogo con Emol, el timonel del tenis chileno agregó: “En mi opinión, todo tiene su límite, y ya con esto él pasa todos los límites, porque cambiar una exhibición, por mucho dinero que haya, por el honor de defender a Chile… De verdad, creo que si bien es cierto que es opinión del capitán, no merecería ser llamado nuevamente“.

Siguiendo en esa línea, Elías expuso que “no creo que haya mucho que conversar. Él sabe las fechas de la Davis, sabe que es la misma semana, y está privilegiando. Entendemos cuando privilegió su defensa de puntos a fines de este año por una Copa Davis que enfrentábamos a un equipo no tan importante (Luxemburgo), lo entendemos. Pero esto de cambiar… sabiendo que lo que viene ahora son países mucho más duros, y nos jugamos la primera parte de la clasificación al Grupo Mundial (Finales)”.

Para cerrar, comentó que conversará con el capitán Nicolás Massú para abordar esta situación: “Esta tarde tengo que hablar con él. Si esto es así, como Federación es un acto que no nos parece, estamos absolutamente sorprendidos. Creo que no merece la federación, después de todos los esfuerzos que hemos hecho en estos años, que un jugador prefiera una exhibición a una Copa Davis tan importante“.