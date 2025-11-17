Chile vs Perú: posible formación, a qué hora y dónde ver en vivo el amistoso por fecha FIFA

Chile se prepara para su último partido del año 2025, cuando este martes protagonice un nuevo Clásico del Pacífico ante Perú, en el marco de un amistoso por la fecha FIFA de noviembre.
La Roja llega con confianza a este duelo que se disputará en el Estadio Olímpico de Sochi, luego de que venciera por 2-0 a Rusia el pasado sábado, quitándole un largo invicto de 23 partidos gracias a las anotaciones de Gonzalo Tapia y Ben Brereton Díaz.
Por su parte, Perú también viene de jugar contra los euroasiáticos, cuyo compromiso terminó en un empate 1-1. Tras ello, durante el fin de semana jugaron un partido amistoso con el PFC Sochi (club en donde milita el chileno Ignacio Saavedra), que terminó con un marcador de 5-1 a favor del conjunto ruso, que se encuentra penúltimo de la tabla de posiciones de la Primera División.
A qué hora y dónde ver en vivo el partido amistoso de Chile vs Perú por la fecha FIFA
El partido amistoso entre Chile y Perú se disputará este martes 18 de noviembre a las 14:00 horas en el Estadio Olímpico Fisht de Sochi, Rusia.
Este encuentro se transmitirá en vivo en TV abierta por Chilevisión, mientras que por cable estará disponible en ESPN. De forma online, el cotejo se podrá ver Disney+ y en todas las plataformas digitales de CHV.
Con respecto a la posible formación de la Selección Chilena para enfrentar a Perú, Nicolás Córdova se decantaría por: Lawrence Vigouroux en el arco; Gabriel Suazo, Guillermo Maripán, Iván Román (Benjamín Kuscevic), Fabián Hormazábal en defensa; Rodrigo Echeverría, Vicente Pizarro (Felipe Loyola), Javier Altamirano en el mediocampo; Darío Osorio, Ben Brereton (Gonzalo Tapia) y Lucas Cepeda en delantera.