Contra una selección mundialista: La Roja confirma un nuevo partido amistoso

El gerente de selecciones, Felipe Correa, adelantó el calendario del próximo año y se refirió a la posibilidad de disputar el denominado “Mundial de los picados”.

Tras la positiva gira de La Roja en Rusia, donde Chile se impuso sobre el conjunto local y Perú, el gerente de selecciones, Felipe Correa, realizó un balance y confirmó un nuevo amistoso, esta vez ante una selección mundialista.

“El balance completo desde que comenzamos esta idea de iniciar un proceso pensando en el 2030, que fue desde los partidos de Clasificatorias de Brasil y Uruguay, después el partido amistoso con Perú en Chile y los dos que tuvimos ahora en la gira de Rusia, ha sido muy positivo”, comenzó diciendo.

A lo que agregó: “Tenemos tres partidos seguidos que ganamos, mejoramos en el ranking FIFA, así que es un buen inicio para seguir con entusiasmo este proceso que está enfocado en trabajar un equipo y llegar al siguiente Mundial”.

Con respecto al próximo año, el gerente de selecciones comentó que “vamos a tener solo partidos amistosos, pero tienen este carácter de ser preparatorios para ir mejorando un equipo que se vaya consolidando. Ya estamos cerrando algunos amistosos formalmente con rivales del próximo año, pero es un año que tenemos que aprovechar mucho para el inicio de la clasificatoria del 2027”.

El nuevo partido amistoso que confirmó La Roja para el 2026

En este marco, Felipe Correa anunció que Estados Unidos será uno de los rivales de La Roja en 2026. “Tenemos a Estados Unidos confirmado para septiembre. Estamos trabajando con algún otro norteamericano para esa fecha. Es una fecha de cuatro partidos, la de octubre y septiembre unidas, y estamos avanzados con un partido de marzo y junio, pero no podemos decir detalles todavía”.

Con respecto a la posibilidad de jugar un duelo ante una selección europea previo al Mundial de Norteamérica 2026, Correa manifestó que “es parte de las posibilidades que barajamos, pero esperamos en diciembre cerrar eso. Probablemente el sorteo del Mundial va a definir muchas de las situaciones de los amistosos, así que una vez que eso esté ya consolidado vamos a anunciar lo que será la primera parte del próximo año”.

En cuanto a la posible participación de la Selección Chilena en el denominado “Mundial de los picados” que organizaría Rusia, el dirigente mencionó que “lo escuché solo por la prensa, no hemos tenido ninguna invitación formal de esas características. Por ahora es más bien un rumor”.