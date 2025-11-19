Todo listo: estos son los posibles rivales de Bolivia en el repechaje al Mundial 2026

Revisa el formato y cuándo es la fecha del sorteo del repechaje, donde Bolivia se ilusiona con volver a la Copa del Mundo después de 32 años.

Cada vez queda menos para el Mundial 2026, donde solo queda definir qué selecciones ganarán su cupo por el repechaje, donde Bolivia disputará una especie de playoff internacional con países de otras cuatro confederaciones.

Luego de que esta semana finalizara la “fase regular” de las Eliminatorias, los Altiplánicos ya conocieron a sus posibles rivales en la repesca, a la cual accedieron tras terminar en el séptimo puesto en Sudamérica.

Para lograr instalarse en la cita planetaria de Norteamérica, Bolivia deberá ganar dos partidos en territorio neutral.

Estos son los posibles rivales de Bolivia en el repechaje al Mundial 2026

República Democrática del Congo (África).

Irak (Asia).

Jamaica (Concacaf).

Surinam (Concacaf).

Nueva Caledonia (Oceanía).

En este nuevo formato de repechaje, el ranking FIFA juega un rol fundamental, ya que las dos mejores selecciones pasan directamente a la final. En este caso, son Irak y Congo, que no se enfrentarán entre sí.

Respecto a los otros cuatro equipos, estos jugarán semifinales a partido único, con el objetivo de meterse en la final ante uno de los cabezas de serie.

Bajo este contexto, este jueves 20 de noviembre será una fecha clave, ya que se realizará el sorteo de los cruces. Allí, Bolivia podría enfrentar en primera instancia a Jamaica, Surinam o Nueva Caledonia.

Las fechas en que se disputará el repechaje al Mundial 2026

Los partidos válidos por el repechaje mundialista se llevarán a cabo entre el 23 y el 31 de marzo del 2026 en las ciudades de Monterrey y Guadalajara (México).