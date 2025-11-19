Liga de Naciones: el revolucionario formato que tendrían las Eliminatorias al Mundial 2030

Conmebol evalúa un revolucionario cambio en las Eliminatorias al Mundial 2030, con el objetivo de incentivar la competitividad considerando que Argentina, Uruguay y Paraguay ya están clasificados.

A menos de un año de que se lleve a cabo Norteamérica 2030, Conmebol ya comienza a planificar el proceso de cara al Mundial 2030, donde estaría evaluando un importante cambio en el formato de las Eliminatorias Sudamericanas.

Según informó el medio brasileño GloboEsporte, el ente rector del fútbol sudamericano buscaría replicar el modelo que se utiliza para las clasificatorias de la Copa Mundial Femenina de 2027, creando una Liga de Naciones.

Considerando lo anterior, las Eliminatorias Sudamericanas pasarían a ser un torneo, con trofeo y premios económicos. Esto, para incentivar la competitividad.

La Liga de Naciones que planea Conmebol para las Eliminatorias al Mundial 2030

Esta idea responde a dos necesidades. La primera tiene que ver con mantener el formato actual, con nueve partidos como local de cada selección.

La segunda está relacionada con incentivar la participación de Argentina, Uruguay y Paraguay, que ya están clasificadas al Mundial 2030 junto a España, Marruecos y Portugal.

Teniendo en cuenta esto, una solución viable sería emular las Eliminatorias al Mundial Femenino, la cual se denomina Liga de Naciones, donde cada equipo juega ocho partidos (4 de local y 4 de visita).

No obstante, en el citado medio exponen que “el torneo masculino, sin embargo, sería de mayor envergadura, con el mismo formato que las clasificatorias actuales: un sistema de liguilla, donde todos se enfrentan entre sí en dos rondas. Las diferencias radicarían en la competencia por el título y los premios en metálico”. Allí, los cupos mundialistas serían para los equipos mejor ubicados, sin considerar a Argentina, Uruguay y Paraguay.

En este sentido, señalan que las federaciones de cada país quieren mantener los nueve partidos como local, debido a las ganancias que obtienen al organizar dichos encuentros.