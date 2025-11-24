La intensa lucha por meterse en Libertadores y Sudamericana: así se definirá la Liga de Primera del fútbol chileno

La UC podría abrochar el Chile 2 este fin de semana, mientras que la U lucha por entrar a la fase previa. Por su parte, Colo Colo se instaló en la zona de Sudamericana y tendrá dos duelos clave para sellar el objetivo.

A dos fechas del término de la Liga de Primera del fútbol chileno, los resultados de la fecha 28 encendieron la lucha por los cupos internacionales, en los denominados Chile 2, 3 y la zona de Copa Sudamericana, donde se instaló Colo Colo tras su victoria ante Unión La Calera.

En la batalla por el Chile 2, que permite entrar directamente a la fase de grupos de la Copa Libertadores, Universidad Católica comenzó a sellar su objetivo al derrotar por 2-1 a Palestino, consolidándose en el segundo puesto con 54 puntos. Quien la sigue de cerca es la U de Chile, que se impuso sobre O’Higgins y alcanzó la tercera posición con 51 unidades, puesto que otorga acceso a la fase previa del torneo continental.

Con respecto a la zona de Copa Sudamericana, Colo Colo se metió de llenó tras vencer por 4-1 a Unión La Calera. Con dicho resultado, los albos escalaron al séptimo puesto con 44 puntos, asegurando por ahora el último cupo a copas internacionales. Quienes también están clasificando son O’Higgins (50 puntos), Audax Italiano (46) y Palestino (45).

Cobresal está octavo con el mismo puntaje que el Cacique, pero la diferencia de goles lo está dejando afuera de la Sudamericana. Ambos equipos se enfrentarán en la fecha 29 en un duelo clave. Tras ello, en la última fecha Colo Colo cerrará con Audax (L), mientras que los del Cobre harán lo propio visitando a Ñublense.

Qué sigue para los equipos que luchan por el Chile 2 y 3 para meterse en Copa Libertadores

La UC tiene la primera opción para el Chile 2, cuya plaza la puede abrochar este fin de semana. Para que esto suceda, los Cruzados tienen que vencer a Huachipato y esperar que la U y O’Higgins no ganen.

En caso de que la UC empate o pierda, y los azules y celestes ganen, todo se definirá en la última fecha de la Liga de Primera.

Estos son los próximos partidos de los clubes que luchan por estas plazas:

Universidad Católica (54 puntos): Huachipato (V) y La Calera (L).

(54 puntos): Huachipato (V) y La Calera (L). Universidad de Chile (51 puntos): Coquimbo (L) e Iquique (V).

(51 puntos): Coquimbo (L) e Iquique (V). O’Higgins (50 puntos): Unión Española (V) y Everton (L).

Así está la tabla de posiciones de la Liga de Primera del fútbol chileno tras la fecha 28