Reforma a las Sociedades Anónimas Deportivas: aprueban participación de universidades en liga y socios tendrán control de clubes de Tercera División

La iniciativa, que también pone fin a la multipropiedad, avanzó un paso más en su tramitación y se espera que la próxima semana sea despachada a la Sala del Senado.

El proyecto de ley que regula las Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales (SADP) dio un paso más luego de que se aprobaran nuevas indicaciones en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, del Senado.

En dicha instancia, se ratificó el fin de la multipropiedad de clubes, la prohibición de que los representantes sean propietarios de los clubes y las transparencia con respecto a quiénes son los dueños de cada uno de los equipos.

Sumado a ello, se aprobó una indicación que permite que las universidades puedan competir en ligas profesionales directamente, sin la necesidad de hacerlo mediante una sociedad anónima.

Por otro lado, se estableció la prohibición de la participación de las sociedades anónimas en los clubes de Tercera División para entregarle el control a los socios. Es decir, si un club que está bajo una SADP desciende a esta categoría, serán los socios quienes tendrán que hacerse cargo para que la institución siga participando.

Luego de la sesión, el senador Matías Walker manifestó que “se aprobó nuestra indicación para que las universidades puedan participar de la nueva Liga Profesional, directamente, y esto es muy relevante: las sociedades anónimas no van a poder participar de la tercera división, ahí los clubes tienen que volver a sus socios, tal como nos pidieron en Ovalle, en Fernández Vial e Iberia de Los Ángeles junto a la diputada Joanna Pérez”.

En este marco, el parlamentario afirmó que “falta solo una sesión, que esperamos esa la próxima semana, para despachar el proyecto a sala, pero nos estamos haciendo cargo de todas las inquietudes del país deportivo”.