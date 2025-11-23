“Va a marcar un antes y un después”: Centenario, el libro cargado de historia que repasa los hitos más importantes de Colo Colo

En el marco de la conmemoración de los 100 años, Colo Colo lanzará el libro Centenario, un mega proyecto de más de 800 páginas que detalla cada uno de los capítulos que han marcado la historia de Colo Colo. “Trasciende al hincha del equipo propiamente tal”, asegura a EL DÍNAMO el editor general del proyecto.

Tras el reciente estreno de la película Eterno, Colo Colo continúa conmemorando sus 100 años de historia con el libro Centenario, cuyo lanzamiento se realizará el próximo miércoles 26 de noviembre en el Centro Cultural La Moneda.

Tras largos meses de arduo trabajo, el Cacique presentará oficialmente este proyecto de gran envergadura. Con más de 800 páginas, el libro repasa cada uno de los capítulos más importantes de la historia del club, junto con diversas voces de los protagonistas y múltiples elementos visuales que permiten trasladarse a diferentes épocas, donde el conjunto albo pasó por altos y bajos, desde su origen hasta la actualidad.

“Uno de los mayores valores y las mayores virtudes de esta publicación es que efectivamente trasciende al hincha del equipo propiamente tal. Es un libro en gran formato, de más de 800 páginas, que cuenta la historia y los hitos más importantes de la historia colocolina. Está pensado en primer lugar para todos los colocolinos/as, pero también está pensado en todos los hinchas del fútbol“, resume a EL DÍNAMO Jorge Rodríguez, editor general del libro Centenario.

Por su parte, el goleador histórico del Popular y embajador del Centenario, Carlos Caszely, relata que “toda la historia de estos 100 años, meterlo en un libro no es fácil. Pero es como estar viendo un poco la película Eterno, que vimos también hace un par de semanas atrás. Es esa sensación en una hoja, escrita en un libro”.

Respecto a las voces que se pueden encontrar, estas se resumen en dos partes. “En primer lugar, recordamos y homenajeamos a todos los grandes jugadores que lamentablemente ya no están, como David Arellano, como El Yoyo Salfate, Chamaco Valdés y una serie de otros cracks. Y en segundo lugar, se entrevistó a los íconos que todavía están vivos. Hablamos de Severino Vasconcelos, Marcelo Barticciotto, Carlos Humberto Caszely, gran parte del plantel campeón que obtuvo la Copa Libertadores del 1991 y también jugadores de la última etapa Alba, como Luis Mena, Esteban Pavez, Arturo Vidal, entre otros”, sostiene Rodríguez.

¿Qué se busca plasmar en el libro Centenario?

De acuerdo a las personas que estuvieron detrás de este proyecto, se busca que quede como “un legado” para los hinchas. “Es un libro que no va a quedar guardado en cualquier estante, creo que es un libro que va a ser un material de consulta permanente. Lo que esperamos en los hinchas es que lo disfruten, lo vean una y otra vez, y que todos los que lo tengan se sientan privilegiados de tener algo que a nivel editorial, en materia futbolística, creo que es único”, expone el editor.

Sobre el hilo conductor que tiene este libro, está el primer capítulo Vámonos Quiñones, que jueguen los viejos, el cual relata el origen con mucho material inédito. También está 19+25, la fórmula histórica, año de la fundación del club, cuya suma resulta 44, donde se hace un repaso de los 44 jugadores más grandes de la historia de Colo Colo. Respecto a los otros capítulos, están Clásico es Ganar, Se Mira y Se Toca, Campeonas Siempre Campeonas, y más.

El arduo trabajo detrás de un libro cargado de emoción e historia

Fueron largos meses de esfuerzo para confeccionar este libro, el cual tardó aproximadamente siete meses para ver su resultado final. Durante este transcurso, Caszely relata que hubo “un trabajo enorme, un trabajo donde hubo que buscar investigadores, donde hubo que buscar fotos, donde hubo que buscar los 100 años de la historia de Colo-Colo, que lo fueron formando, yo diría que alrededor de 25 personas. Hay muchas fotos que nunca había visto, con muchos comentarios que nunca había visto, y que entregan un poco la historia maravillosa que tiene el cuadro popular, indudablemente con algunas derrotas también, porque es como la vida. O sea, la vida de Colo-Colo siempre fue de altos y también de bajos”.

Rodríguez, en tanto, comenta que “formamos un equipo bastante grande en conjunto con la Agencia VS, que es parte importante en el desarrollo del proyecto del libro y respecto del equipo periodístico participaron casi 10 personas, entre las cuales está Julio Salviat (Premio Nacional de Periodismo Deportivo), Sebastián Salinas, para la gran mayoría el gran conocedor de la historia de Colo Colo, Cristian Peñailillo, Fabián Valenzuela, Rodrigo Hurtado, Carlos Reyes, Felipe Gómez, Herman Chanampa, Estela Sauré, etc. Todo el tiempo que le destinamos al proyecto rindió frutos al momento de tener el libro en nuestras manos. También quiero mencionar a Florencia Rodríguez que tuvo un rol fundamental en la dirección de arte del proyecto”.

“El trabajo que hubo detrás, fue arduo pero desafiante, apasionante, entretenido, estamos hablando de un libro que tiene casi 800 páginas, un libro que es una plataforma para acceder a otros contenidos. El libro no solo tiene lo que la gente puede leer y las fotografías que puede mirar, sino que también tiene acceso a una cantidad importante de los podcasts del Centenario, que es una serie que está realizando Colo Colo con motivo de sus 100 años, donde se han entrevistado a personajes emblemáticos de la historia y eso me parece que marca una diferencia acorde a los tiempos actuales”, añade.



Ya con el libro en sus manos después de tantas horas dedicadas a este proyecto, el Rey del Metro Cuadrado afirmó que su primera sensación fue de “incertidumbre”, pero “después fue solo alegría de haber tenido este libro y haberlo visto y haberlo repasado una y otra vez”. En cuanto a los próximos 100 años, el ex delantero sostuvo que espera que se escriban “más victorias, más derrotas y más socializar”.

“El libro Centenario de Colo Colo va a marcar un antes y un después en lo que son los libros de deportes o de fútbol. Por su tamaño, por su diseño, por la cantidad de páginas, y porque además es un reflejo de porqué es el equipo más ganador, más popular, y creo que al final, está la satisfacción de haber podido construir un proyecto acorde a la historia del protagonista, que en este caso es Colo Colo”, concluyó Jorge Rodríguez.