Palmeiras vs Flamengo: a qué hora y dónde ver gratis la final de la Copa Libertadores 2025

El Flamengo de Erick Pulgar buscará levantar el trofeo por cuarta vez, al igual que Palmeiras, que se instaló en la final tras una remontada histórica en las semis.

Este sábado 29 de noviembre se juega la final de la Copa Libertadores 2025, donde Flamengo y Palmeiras definirán al nuevo campeón en el Estadio Monumental de Ate, en Lima, Perú.

Como ha sido la tónica estos últimos años, la final del torneo nuevamente tendrá a dos equipos brasileños. El Verdao se instaló en el partido decisivo tras remontar una increíble llave frente a Liga de Quito. Tras perder 3-0 en la ida en Ecuador, Palmeiras venció por 4-0 a LDU en la revancha en Sao Paulo.

Por su parte, Flamengo de Erick Pulgar se metió en esta instancia tras imponerse sobre Racing en una dramática semifinal que terminó con un marcador global de 1-0. Además, llegan con confianza, ya que están a un paso de ganar al Brasileirao, donde tienen una ventaja de cinco puntos sobre Palmeiras a dos fechas del final.

En este contexto, ambos cuadros buscarán levantar su cuarta Copa Libertadores de América. El Mengão ganó el título en 1981, 2019, 2022, mientras que el Verdao hizo lo propio en 1999, 2020, 2021.

A qué hora y dónde ver en vivo la final de la Copa Libertadores 2025 entre Palmeiras y Flamengo

La final de la Copa Libertadores de Flamengo vs Palmeiras se disputará este sábado 29 de noviembre, a partir de las 18:00 horas (de Chile) en el Estadio Monumental de Lima, Perú.

Este crucial duelo lo podrás ver en vivo por TV a través de ESPN, mientras que de forma online, lo podrás hacer por medio de la plataforma de streaming de Disney+.

Además, Chilevisión anunció que transmitirá el partido por la aplicación MiCHV y su canal de YouTube.