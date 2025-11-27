Partidos en simultáneo y la U vs Coquimbo como plato fuerte: la programación de la fecha 29 de la Liga de Primera del fútbol chileno

Colo Colo se encargará de abrir la jornada visitando a Cobresal en El Cobre, en lo que será una verdadera final en la lucha de ambos equipos por acceder a Sudamericana.

Este viernes comienza la fecha 29 de la Liga de Primera del fútbol chileno, la cual tendrá partidos simultáneos, donde la lucha estará encendida por no descender y por la disputa por acceder a competencias internacionales, tales como la Copa Libertadores y Sudamericana.

El partido más destacado será ni duda alguna el que protagonizarán la U de Chile y Coquimbo Unido en el Estadio Nacional, donde los Azules buscarán sellar su clasificación a Libertadores y poner fin a la racha histórica de los Piratas, quienes podrían superar el récord de victorias consecutivas que posee el denominado Ballet Azul.

Antes de ello, Colo Colo y Cobresal abrirán la jornada en una verdadera final. Lo anterior, debido a que ambos equipos pelean por entrar a Sudamericana y llegan a este partido con los mismos puntos (44). De momento, el Cacique se está quedando con el último cupo gracias a la diferencia de goles.

Otro de los encuentros destacados es el de la UC vs Huachipato, en el cual los Cruzados podrían abrochar el Chile 2 y clasificar directamente a la fase de grupos de la Libertadores. Para que ello ocurra, deben ganar y esperar que la U y O’Higgins no sumen de a tres. En el caso de los Celestes, el domingo visitarán a Unión Española, que podría sellar su descenso después de 28 años en Primera División.

La programación de la fecha 29 de la Liga de Primera del fútbol chileno

Viernes 28 de noviembre:

Cobresal vs Colo Colo. 18:30 horas. Estadio El Cobre.

Sábado 29 de noviembre:

Huachipato vs Universidad Católica . 12:00 horas. Estadio Huachipato.

. 12:00 horas. Estadio Huachipato. Deportes La Serena vs Palestino. 18:00 horas. Estadio La Portada.

Domingo 30 de noviembre:

Unión La Calera vs Deportes Limache . 18:00 horas. Estadio Nicolás Chahuán.

. 18:00 horas. Estadio Nicolás Chahuán. Everton vs. Deportes Iquique . 18:00 horas. Sausalito.

. 18:00 horas. Sausalito. Unión Española vs O’Higgins. 18:00 horas. Estadio Santa Laura.

Lunes 1 de diciembre:

Audax Italiano vs Ñublense. 20:00 horas. Estadio Bicentenario de La Florida.

Martes 2 de diciembre: